Kebapçıda mide bulandıran görüntüler! "Hindistan kalk büyüğün geldi"

Son zamanlarda konuşulan gıda güvenliği sorunu Kahramanmaraş'tan gelen bir videoyla yeniden gündem oldu.

Kahramanmaraş'ta bir kebapçıda çekilen görüntüler, Hindistan'ı akıllara getirdi. Kebapçıda hijyen kuralları yok sayıldı.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Çalışanın, eti ve salatayı ekmeğin içine çıplak elle koyduğu görüldü. Ayrıca tezgahın da çok pis olması dikkatlerden kaçmadı.

O anlara ait görüntüler, sosyal medyada tepki çekti.

"HİNDİSTAN KALK BÜYÜĞÜN GELDİ"

Kullanıcılar, "O tırnakların pisliği ne dayı bari eldiven takaydın", "Hindistan kalk ayağa büyüğün geldi", "Kapının önünü de süpürüp içine koysaydın" şeklinde yorumlar yaptı.