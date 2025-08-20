Meteoroloji'den Marmara için uyarı geldi! Sıcaklık 27 dereceye düşecek: Sağanak yağış geliyor
Yurt genelinde etkili olan sıcak hava dalgası bugün yerini yağmura bırakıyor. Yağış Marmara'nın kuzey ve doğusu başta olmak üzere pek çok kentte sağanak ve gök gürültülü şeklinde olacak. İstanbul'da sıcaklık 27 dereceye kadar inecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurdun kuzey kesimleri ile Akdeniz’in iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Zonguldak çevreleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Çankırı, Konya’nın batısı, Balıkesir’in kuzeyi, Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın; Güney Ege kıyılarında kuzeybatıdan kuvvetli (30-60 km/sa) şekilde esmesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi tahmin ediliyor.