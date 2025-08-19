Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! İstanbul için saat verdi

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! İstanbul için saat verdi

Kaynak: Anadolu Ajansı
Güncelleme:
Meteoroloji&#039;den sağanak yağış uyarısı! İstanbul için saat verdi
İstanbul, Sağanak Yağış, Meteoroloji, Hava Durumu, Uyarı, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yurt genelinde sıcaklık bu hafta da etkili olmaya devam ederken bazı bölgelerde sağanak yağış görülecek. Yapılan son tahminlere göre Çarşamba günü Marmara'nın kuzeydoğusu ve Karadeniz bölgesinde sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji'nin raporuna göre İstanbul'da ise gece saatlerinden itibaren aralıklı ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Cuma günü ise yurt genelinde sıcak havanın etkisini artırarak sürdürmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, çarşamba ve perşembe günü birçok bölgede sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.  

İSTANBUL İÇİN SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Parçalı, yer yer çok bulutlu,bugün gece saatlerine kadar Trakya bölgesi, yarın(Çarşamba) gecenin ilk saatlerden itibaren İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor." uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! İstanbul için saat verdi - 1. Resim

METEOROLOJİ UZMANINDAN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, haftalık hava durumuna ilişkin bilgi verdi. Özdemirci, sıcaklığın, yurdun iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer kesimlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceğini bildirdi.

Cuma gününden itibaren sıcaklıkta artış görüleceğini belirten Özdemirci, "Ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesini bekliyoruz." dedi.

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! İstanbul için saat verdi - 2. Resim

Yurdun yağış alacak bölgelerine değinen Özdemirci, "Yarın için Marmara'nın kuzeydoğusu, Kırklareli çevreleri, Sinop ve Bolu dışında Batı Karadeniz bölgesinde sağanak bekliyoruz. Güneyde yine Isparta'nın doğusu, Konya'nın batı kesimlerinde, Doğu Akdeniz'de Adana ve Osmaniye'nin kuzey kesimlerinde ve Hatay'ın kıyılarında aralıklı sağanak görülecek." ifadelerini kullandı.

Perşembe günü ise orta ve doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinde yağış beklendiğini söyleyen Özdemirci, cuma günü ise yurt genelinde yağış görülmeyeceğini aktardı.

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! İstanbul için saat verdi - 3. Resim

ÜÇ BÜYÜK ŞEHİRDE HAVA DURUMU

Özdemirci, İstanbul'da yarın yağış görüleceğini ve sıcaklığın 29 derece olmasının beklendiğini söyledi.Mehmet Özdemirci, perşembe ve cuma günü kentte sıcaklığın 31 derece, az bulutlu ve açık olacağının tahmin edildiğini belirtti.

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! İstanbul için saat verdi - 4. Resim

Ankara'da hafta boyunca yağış beklenmediğini söyleyen Özdemirci, kentte sıcaklığın yarın ve perşembe günü 31 derece, cuma günü 33 derece olacağını ifade etti.

Özdemirci, İzmir'de ise sıcaklığın yarın 34 derece, perşembe günü 36, cuma günü ise 37 derece olacağını kaydetti.

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! İstanbul için saat verdi - 5. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı
