Yürek burkan kaza anne ve kızını ayırdı! Kahramanmaraş'ta feci olay

Kahramanmaraş'ta feci bir kaza meydana geldi.

ANNE ÖLDÜ, KIZI YARALI

Edinilen bilgiye göre kaza, Onikişubat İlçesi Batı Çevre Yolu'nda meydana geldi.

Anne Hürü Karaca ve kızı S.G.K. markete gitmek için yolun karşısına geçmek isterken H.N. idaresindeki Honda marka 41 DS 888 plakalı otomobil çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede anne Hürü Karaca'nın hayatını kaybettiğini belirledi, kızı S.G.K. ise hastaneye kaldırıldı.

İlgili Haber AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete trafik kazası geçirdi

Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, hastaneye kaldırılan S.G.K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.