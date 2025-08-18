Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Yürek burkan kaza anne ve kızını ayırdı! Kahramanmaraş'ta feci olay

Yürek burkan kaza anne ve kızını ayırdı! Kahramanmaraş'ta feci olay

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kahramanmaraş, Kaza, Ölüm, Yaralı, Anne, Kızı, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kahramanmaraş'ta yürek burkan bir kaza meydana geldi. Markete gitmek isteyen anne ve kızına otomobil çarptı. Anne öldü, kızı ağır yaralandı.

Kahramanmaraş'ta feci bir kaza meydana geldi.

Yürek burkan kaza anne ve kızını ayırdı! Kahramanmaraş'ta feci olay - 1. Resim

ANNE ÖLDÜ, KIZI YARALI

Edinilen bilgiye göre kaza, Onikişubat İlçesi Batı Çevre Yolu'nda meydana geldi.

Anne Hürü Karaca ve kızı S.G.K. markete gitmek için yolun karşısına geçmek isterken H.N. idaresindeki Honda marka 41 DS 888 plakalı otomobil çarptı.

Yürek burkan kaza anne ve kızını ayırdı! Kahramanmaraş'ta feci olay - 2. Resim

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede anne Hürü Karaca'nın hayatını kaybettiğini belirledi, kızı S.G.K. ise hastaneye kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, hastaneye kaldırılan S.G.K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Erciyes Dağı'nda feci olay! Kamp yapan çift çadırda ölü bulunduEvin balkonu çöktü, ikinci kattan aşağı düştüler! 2'si çocuk 5 kişi betonun altında kaldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Evin balkonu çöktü, ikinci kattan aşağı düştüler! 2'si çocuk 5 kişi betonun altında kaldı - 3. SayfaEvin balkonu çöktü, ikinci kattan aşağı düştüler! 2'si çocuk 5 kişi betonun altında kaldıYaylaya çıkan traktör devrildi! Kadın ve çocuk çok sayıda yaralı var - 3. SayfaYaylaya çıkan traktör devrildi! Kadın ve çocuk çok sayıda yaralı varHakan Çakır'ın katillerinin sicili kabarık çıktı: Sürü halinde sokaklarda dolaşıp kılıçla dehşet saçmışlar! - 3. SayfaSürü halinde dolaşıp kılıçla dehşet saçmışlar!Van'da operasyon: Silah ve mühimmat ele geçirildi - 3. SayfaVan'da operasyon: Silah ve mühimmat ele geçirildiAntalya'da esrarengiz olay: Park ettiği aracından cesedi çıktı! - 3. SayfaEsrarengiz olay: Park ettiği aracından cesedi çıktı!Bingöl'de gıda zehirlenmesi yaşayan vatandaşların imdadına askeri helikopter yetişti - 3. SayfaZehirlenen vatandaşların imdadına askeri helikopter yetişti
Sonraki Haber Yükleniyor...