Yürek burkan kaza anne ve kızını ayırdı! Kahramanmaraş'ta feci olay
Kahramanmaraş'ta yürek burkan bir kaza meydana geldi. Markete gitmek isteyen anne ve kızına otomobil çarptı. Anne öldü, kızı ağır yaralandı.
Kahramanmaraş'ta feci bir kaza meydana geldi.
ANNE ÖLDÜ, KIZI YARALI
Edinilen bilgiye göre kaza, Onikişubat İlçesi Batı Çevre Yolu'nda meydana geldi.
Anne Hürü Karaca ve kızı S.G.K. markete gitmek için yolun karşısına geçmek isterken H.N. idaresindeki Honda marka 41 DS 888 plakalı otomobil çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede anne Hürü Karaca'nın hayatını kaybettiğini belirledi, kızı S.G.K. ise hastaneye kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, hastaneye kaldırılan S.G.K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
