Haberler > Yaşam > Makedonya'dan geldi, şifayı Kahramanmaraş'ta buldu! "Şimdi çok iyiyim"

Makedonya'dan geldi, şifayı Kahramanmaraş'ta buldu! "Şimdi çok iyiyim"

- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Makedonya'dan Türkiye’ye gelen Djeljan Salıova şifayı Kahramanmaraş’ta buldu. Hasta kadının ayağındaki güçsüzlük şikayeti mikrocerrahi operasyonla giderildi.

Makedonya'da 1,5 yıl önce geçirdiği ameliyat sonrası ayağında güçsüzlük oluşan Djeljan Salıova, Kahramanmaraş'taki bir hastaneye başvurdu. Hastaya Beyin Cerrahisi Kliniğinde mikrocerrahi yöntemle operasyon yapıldı.

Makedonya'dan geldi, şifayı Kahramanmaraş'ta buldu!

Sağlığına kavuşan Salıova'nın ameliyat sonrası ayağındaki güçsüzlük şikayeti giderildi. Doktorların birkaç gün daha takip edeceği Salıova, ülkesine uğurlanmadan önce şehrin simgesi Maraş dondurmasını tatma fırsatı buldu.

Makedonya'dan geldi, şifayı Kahramanmaraş'ta buldu!

"15 YILDIR BEYİN CERRAHİSİ UZMANI OLARAK ÇALIŞIYORUM"

Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Operatör Dr. Zeki Yılmaz, "Yaklaşık 15 yıldır beyin cerrahisi uzmanı olarak çalışıyorum. Hastamız daha önce Makedonya'da ameliyat olmuş ve ayağında güçsüzlük gelişmişti. Dün gerçekleştirdiğimiz ameliyat sonrası ayağındaki güç kaybının büyük oranda düzeldiğini gördük. Kendisi Maraş'a geldiğinde dondurmayı çok sevdiğini söyledi. Biz de hem şehrimizin simgesi olduğu hem de misafirperverliğimizin bir göstergesi olarak Maraş dondurmasını ikram ettik. Yurt dışından hastaların gelmesi sağlık turizmi açısından bizi gururlandırıyor" dedi.

Makedonya'dan geldi, şifayı Kahramanmaraş'ta buldu!

Salıova, "Makedonya'dan şifa bulmaya geldim. Bel fıtığım vardı orada ameliyat oldum ama başarılı olmadı. Maraş'ta doktorumuzu bulduk ve ameliyat oldum. Hastane çok güzel çok güzel karşılaştık. Bize Maraş dondurması getirdiler her şey çok güzeldi" diye konuştu.

