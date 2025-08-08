Esenyurt'ta telefon tamiri kavgası! Dükkanı demir sopayla bastı: O anlar kamerada

Korkunç olay, dün Esenyurt Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde bulunan bir telefoncuda yaşandı.

TELEFONDA FARKLI BİR HASAR OLDUĞUNU GÖRDÜ

İddiaya göre bir kişi, kız arkadaşının bozulan telefonunu tamir için telefoncuya bıraktı. Tamir sonrasında telefonda farklı bir hasar olduğunu gören adam, telefoncuya tepki gösterdi. Tekrardan telefonu düzeltmesini istemesi üzerine ikili arasında tartışma yaşandı.

DEMİR SOPAYLA GELDİ

Bir süre sonra öfkeli adam demir sopayla telefoncuya gelerek ortalığı birbirine kattı. Uzun süre sokak ortasında birbirine saldıran tarafların o anları ise anbean kameraya yansıdı.