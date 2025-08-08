Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > Esenyurt'ta telefon tamiri kavgası! Dükkanı demir sopayla bastı: O anlar kamerada

Esenyurt'ta telefon tamiri kavgası! Dükkanı demir sopayla bastı: O anlar kamerada

3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir adam, kız arkadaşının bozulan telefonunu telefoncuya götürdü. Tamir işleminin ardından farklı bir hasar oluşması üzerine tekrar iş yerine geldiğinde ise ikili arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olayda taraflar birbirine demir sopalarla saldırırken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Korkunç olay, dün Esenyurt Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde bulunan bir telefoncuda yaşandı.

TELEFONDA FARKLI BİR HASAR OLDUĞUNU GÖRDÜ

İddiaya göre bir kişi, kız arkadaşının bozulan telefonunu tamir için telefoncuya bıraktı. Tamir sonrasında telefonda farklı bir hasar olduğunu gören adam, telefoncuya tepki gösterdi. Tekrardan telefonu düzeltmesini istemesi üzerine ikili arasında tartışma yaşandı.

DEMİR SOPAYLA GELDİ

Bir süre sonra öfkeli adam demir sopayla telefoncuya gelerek ortalığı birbirine kattı. Uzun süre sokak ortasında birbirine saldıran tarafların o anları ise anbean kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

