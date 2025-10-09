Meteoroloji uyarmıştı! Dolu yağışı başladı, kent beyaza büründü
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün art arda yaptığı yağış uyarısının ardından Adıyaman’da dolu yağışı etkili oldu. Kent kısa sürede beyaza büründü.
Adıyaman’ın Besni ilçesinde etkili olan yağmur yerini doluya bıraktı. Yaklaşık 10 dakika süren fındık büyüklüğündeki dolu ilçeyi beyaza bürüdü.
VATANDAŞ TEDİRGİN
Kurak geçen bir mevsimin ardından yağmur bekleyen vatandaşlar, "Güzel yağmur yağdı. Ama çok kötü bir dolu yağdı. Çiftçimize, ağaçlarımıza inşallah zararı olmamıştır" dediler.
