Meteoroloji uyarmıştı! Dolu yağışı başladı, kent beyaza büründü

Adıyaman’ın Besni ilçesinde etkili olan yağmur yerini doluya bıraktı. Yaklaşık 10 dakika süren fındık büyüklüğündeki dolu ilçeyi beyaza bürüdü.

VATANDAŞ TEDİRGİN

Kurak geçen bir mevsimin ardından yağmur bekleyen vatandaşlar, "Güzel yağmur yağdı. Ama çok kötü bir dolu yağdı. Çiftçimize, ağaçlarımıza inşallah zararı olmamıştır" dediler.