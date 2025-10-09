Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Meteoroloji uyarmıştı! Dolu yağışı başladı, kent beyaza büründü

Meteoroloji uyarmıştı! Dolu yağışı başladı, kent beyaza büründü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün art arda yaptığı yağış uyarısının ardından Adıyaman’da dolu yağışı etkili oldu. Kent kısa sürede beyaza büründü.

Adıyaman’ın Besni ilçesinde etkili olan yağmur yerini doluya bıraktı. Yaklaşık 10 dakika süren fındık büyüklüğündeki dolu ilçeyi beyaza bürüdü.

VATANDAŞ TEDİRGİN

Kurak geçen bir mevsimin ardından yağmur bekleyen vatandaşlar, "Güzel yağmur yağdı. Ama çok kötü bir dolu yağdı. Çiftçimize, ağaçlarımıza inşallah zararı olmamıştır" dediler.

