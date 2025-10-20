Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
O Ses Türkiye'nin yıldızı, Kim Milyoner Olmak İster'de şok yaşadı! Oktay Kaynarca'dan bomba tepki

O Ses Türkiye'nin yıldızı, Kim Milyoner Olmak İster'de şok yaşadı! Oktay Kaynarca'dan bomba tepki

O Ses Türkiye yarışmasıyla ünlenen Funda Kayacık, "Kim Milyoner Olmak İster" programında 3. soruda elenerek sunucu Oktay Kaynarca ve izleyenlere şok yaşattı. Kayacık "Resmen patladım" diyerek o anları tiye aldı.

Geçtiğimiz aylarda O Ses Türkiye yarışmasına katılan seslendirme sanatçısı Funda Kayacık, sesiyle büyük kitlelerin beğenisini kazanmıştı.

Yarışmanın ardından müzik çalışmalarına ağırlık veren Kayacık, dün akşam da ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster programında karşımıza çıktı.

3. SORUDA ELENDİ

İlk iki soruyu doğru cevaplandıran genç müzisyen, 3. soruda elenerek büyük şok yaşattı. Soruda "Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümüne verilen ad olan 'kara' ve 'siyah' anlamına gelen "kara" nasıl kelimelerdir?" ifadeleri yer aldı.

Şıklarda ise "zıt anlamlı, eş anlamlı, karşıt anlamlı ve sestaş" cevapları vardı. Kayacık 'eş anlamlı' cevabını verirken doğru cevap 'sestaş' çıktı.

KAYNARCA BİLE ŞAŞIRDI

Sunucu Oktay Kaynarca genç müzisyene "Ne yaptın Funda?" derken; genç müzisyen ise "Patladım mı? Patladım. İnsan burada patlıyormuş gerçekten" dedi.

Yarışmanın yayınlamasıyla kendini tiye alan Kayacık, sosyal medya hesabından da elenmesine ilişkin paylaşımlar yaptı.

