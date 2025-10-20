Deprem bulutları gerçek mi, nedir? Cirrocumulus bulutları merak ediliyor

Sosyal medyada dolaşan deprem bulutları gerçek mi, var mı iddiaları gündeme geldi. Gökyüzünde oluşan cirrocumulus bulutlarının oluşumu ve konuya dair bilimsel açıklamalar deprem bulutları iddialarına son noktayı koydu.

DEPREM BULUTLARI GERÇEK Mİ?

Deprem bulutları, deprem öncesi oluştuğu iddia edilen bulut formasyonlarıdır. Cirrocumulus, altocumulus veya cirrus gibi yüksek seviyedeki bulutlar, depremle ilişkilendirilir ancak bilimsel kanıtlar bu iddiayı desteklemez. Eski Hint bilgin Varahamihira'nın 6. yüzyılda deprem belirtileri arasında sıra dışı bulutları sayması, efsanenin kökenini oluştururken modern araştırmalar sismik olaylarla bulutlar arasında doğrudan bağlantı bulamadı.

DEPREM BULUTLARI DOĞRU MU, VAR MI?

Cirrocumulus gibi bulutlar, depremle ilişkilendirilse de bilimsel veriler bu bağlantıyı doğrulamıyor. Eski dönemlerde deprem belirtileri arasında sayılan bulutlar, modern sismolojide meteorolojik olaylar olarak kabul ediliyor. Bulutların depremle ilişkisi günümüzde herhangi bir bilimsel açıklamayla kanıtlanmadı.

DEPREM BULUTU NEDİR?

Deprem bulutu, deprem öncesi gökyüzünde oluştuğu iddia edilen cirrocumulus, altocumulus veya cirrus formasyonlarıdır. İlk ve orta çağlardan ulaşan bazı metinlerde yer alsa da bunun bilimsel bir gerçekliği olmadığı ve deprem bulutu olarak adlandırılan gök olaylarının tesadüf eseri ilişkilendirildiği ifade ediliyor.

Anadolu Ajansı Teyit Hattı'nın 7 Ekim 2022 haberine göre, Prof. Dr. Ziyadin Çakır, "Bu bulutlarla ilgili bir takım söylemler ve gözlemler var ancak kabul edilmiş bir görüş veya teori yok. Yani özellikle küçük depremler için olma olasılığı zaten düşük, büyük depremler için bir takım söylemler var ama kabul edilmiş bir teori yok. Sadece iddiadan ibaret." dedi.