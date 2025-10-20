Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Kars'ta sular 50 metre çekildi, büyük köy ortaya çıktı

Kars'ta sular 50 metre çekildi, büyük köy ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kars, Sarıkamış, Kuraklık, Geçmiş, Tarihi, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Karakurt Barajı'nın kapaklarının açılması ve su seviyesinin yaklaşık 50 metre kadar düşmesiyle birlikte, baraj gölünün altında kalan eski Karakurt Köyü'nün kalıntıları yeniden gün yüzüne çıktı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 8 Şubat 2020'de su tutmaya başlayan Karakurt HES Barajı'nın havzasında kalan Karakurt Köyü, suların çekilmesiyle birlikte dramatik bir manzarayla karşı karşıya bıraktı.

BARAJ GÖLÜ 50 METRE ÇEKİLDİ

Su seviyesinin düşmesi sonucu, eski yerleşim yerinde bulunan köy evleri, cami, kilise ve diğer yapılar tekrar görünür hale gelirken, vatandaşlar, baraj gölünün yaklaşık 50 metre çekildiğini belirtti.

Kars'ta sular 50 metre çekildi, büyük köy ortaya çıktı - 1. Resim

"BUNDAN BİR AY ÖNCE TAMAMEN SULAR ALTINDAYDI"

Suların çekilmesiyle köyün ortaya çıktığını ifade eden vatandaşlar, "Karakurt'tayız su 50-60 metre çekilmiş, eski yerleşim yeri olan Karakurt Köyü de tamamen gün yüzüne çıktı. Bundan 1 ay önce Karakurt Köyü tamamen sular altındaydı." dedi.

Kars'ta sular 50 metre çekildi, büyük köy ortaya çıktı - 2. Resim

CAMİ VE KİLİSE GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Ortaya çıkan Karakurt Köyü kalıntıları arasında köy camisi, kilise ve eski köy evlerinin bulunuyor. Köy bölgenin tarihi dokusunu da gözler önüne seriyor. Suların çekilmesiyle oluşan bu ilginç manzara, dron ile de görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Avrupa’da hava trafiği felç oldu! İki havalimanında 'drone alarmı' yüzünden uçuşlar durduAvrupa'da saatler ne zaman geri alınacak, Türkiye'de kış saatine ne zaman geçilecek?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yurdu soğuk ve yağışlı hava saracak! 7 kent için sarı kodlu uyarı - YaşamMeteoroloji 7 kente 'hazır olun' dedi!Baraj kapakları açıldı, mahsur kalanlar var! Su seviyesi bir anda yükseldi - YaşamBaraj kapakları açıldı, mahsur kalanlar var!Şanlıurfa'da para çekmek isteyen iki genç tomarla para buldu! Sahibini arıyorlar - YaşamPara çekmek için gittiler, tomarla buldular!Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliya İzetbegoviç'i vefatının yıl dönümünde andı - YaşamErdoğan, Aliya İzetbegoviç'i vefatının yıl dönümünde andıHatay'da son 65 yılın en kurak yılı ünlü kanyonu kuruttu! - YaşamSon 65 yılın en kurak yılı ünlü kanyonu kuruttuGölhisar'ın gözdesi! Lezzeti damak çatlatıyor: Yiyen bir daha yiyor - YaşamLezzeti damak çatlatıyor: Yiyen bir daha yiyor
Sonraki Haber Yükleniyor...