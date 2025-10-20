Kars'ta sular 50 metre çekildi, büyük köy ortaya çıktı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 8 Şubat 2020'de su tutmaya başlayan Karakurt HES Barajı'nın havzasında kalan Karakurt Köyü, suların çekilmesiyle birlikte dramatik bir manzarayla karşı karşıya bıraktı.

BARAJ GÖLÜ 50 METRE ÇEKİLDİ

Su seviyesinin düşmesi sonucu, eski yerleşim yerinde bulunan köy evleri, cami, kilise ve diğer yapılar tekrar görünür hale gelirken, vatandaşlar, baraj gölünün yaklaşık 50 metre çekildiğini belirtti.

"BUNDAN BİR AY ÖNCE TAMAMEN SULAR ALTINDAYDI"

Suların çekilmesiyle köyün ortaya çıktığını ifade eden vatandaşlar, "Karakurt'tayız su 50-60 metre çekilmiş, eski yerleşim yeri olan Karakurt Köyü de tamamen gün yüzüne çıktı. Bundan 1 ay önce Karakurt Köyü tamamen sular altındaydı." dedi.

CAMİ VE KİLİSE GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Ortaya çıkan Karakurt Köyü kalıntıları arasında köy camisi, kilise ve eski köy evlerinin bulunuyor. Köy bölgenin tarihi dokusunu da gözler önüne seriyor. Suların çekilmesiyle oluşan bu ilginç manzara, dron ile de görüntülendi.