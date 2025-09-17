İstanbul'da sular çekildi yıllardır biriken atıklar ortaya çıktı

İstanbul'un en önemli içme suyu kaynaklarından biri olan Ömerli Barajı'nda su seviyesinin düşmesiyle birlikte baraj gölünde yıllardır biriken atıklar gün yüzüne çıktı. Dron ile kaydedilen görüntülerde, baraj kıyılarında plastik şişelerden evsel atıklara kadar çok sayıda çöpün ortaya çıktığı görüldü.

SULAR ÇEKİLİNCE ATIKLAR GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Kuraklığın etkisiyle su seviyesinde yaşanan düşüşün ardından çirkin görüntüler ortaya çıktı. Su yüzeyinin metrelerce çekildiği barajda, balıkçıların bıraktığı ağ parçalarından plastik malzemelere kadar birçok atık gün yüzüne çıktı.

HEM ÇEVRE HEM SU KAYNAKLARI BÜYÜK ZARAR GÖRÜYOR

Uzmanlar, yaşanan su kaybına karşı tasarruf çağrısında bulunurken doğaya bırakılan atıkların hem çevreye hem de su kaynaklarına büyük zarar verdiğini vurguladı. İstanbul'un barajlarında doluluk oranlarının kritik seviyelere indiği belirtilirken, vatandaşların su kullanımında daha duyarlı olması gerektiği ifade edildi.