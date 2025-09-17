Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İstanbul'da sular çekildi yıllardır biriken atıklar ortaya çıktı

İstanbul'da sular çekildi yıllardır biriken atıklar ortaya çıktı

İstanbul'da su seviyelerinde düşüş görülmesinin ardından Ömerli Barajı'nda atıklar gün yüzüne çıktı. Barajda yıllardır biriken çöp ve atıklar, dron kameralarıyla kaydedildi.

İstanbul'un en önemli içme suyu kaynaklarından biri olan Ömerli Barajı'nda su seviyesinin düşmesiyle birlikte baraj gölünde yıllardır biriken atıklar gün yüzüne çıktı. Dron ile kaydedilen görüntülerde, baraj kıyılarında plastik şişelerden evsel atıklara kadar çok sayıda çöpün ortaya çıktığı görüldü.

İstanbul'da sular çekildi yıllardır biriken atıklar ortaya çıktı - 1. Resim

SULAR ÇEKİLİNCE ATIKLAR GÜN YÜZÜNE ÇIKTI 

Kuraklığın etkisiyle su seviyesinde yaşanan düşüşün ardından çirkin görüntüler ortaya çıktı. Su yüzeyinin metrelerce çekildiği barajda, balıkçıların bıraktığı ağ parçalarından plastik malzemelere kadar birçok atık gün yüzüne çıktı.

İstanbul'da sular çekildi yıllardır biriken atıklar ortaya çıktı - 2. Resim

HEM ÇEVRE HEM SU KAYNAKLARI BÜYÜK ZARAR GÖRÜYOR 

Uzmanlar, yaşanan su kaybına karşı tasarruf çağrısında bulunurken doğaya bırakılan atıkların hem çevreye hem de su kaynaklarına büyük zarar verdiğini vurguladı. İstanbul'un barajlarında doluluk oranlarının kritik seviyelere indiği belirtilirken, vatandaşların su kullanımında daha duyarlı olması gerektiği ifade edildi.

