Bakan Kurum'dan 'ithal atık' açıklaması: Çöp değil, geri dönüşüm amaçlı atık ithal ediyoruz!

Bakan Kurum'dan 'ithal atık' açıklaması: Çöp değil, geri dönüşüm amaçlı atık ithal ediyoruz!

Türkiye’nin Avrupa ülkelerinden çöp ithalatı yaptığı iddialarına açıklık getiren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sadece geri dönüşüm amaçlı atık ithalatı yapıldığını, yakma ve bertaraf için atık ithal edilmesinin yasak olduğunu kaydetti.

HABER MERKEZİ - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kamuoyunda da zaman zaman tartışma konusu olan ‘Türkiye’nin Avrupa ülkelerinden çöp ithal ettiğine’ yönelik uygulamaya açıklık getirdi. Kurum, Türkiye’nin sadece geri dönüşüm amaçlı atık ithalatı yaptığını, yakma ve bertaraf için atık ithal edilmesinin yasak olduğunu kaydetti.

Kurum, “Gerek ülkeye girişine izin verilen atıkların gerekse ülke içindeki diğer atıkların toplanması, taşınması ve geri kazanımı ile ortaya çıkan bakiye atıkların işlenmesine kadar olan tüm atık yönetimi sürekli denetleniyor ve izleniyor. Ayrıca liman gümrük sahasından giren plastik atıklar, Mobil Araç Takip Sistemi (MoTAT) sistemi ile tesise kadar takip ediliyor” dedi.

1,1 MİLYAR LİRA CEZA UYGULANDI

Atık ithalatında kota uygulandığını, ayrıca ithalatı uygun görülmeyen atıklara onay verilmediğini ifade eden Kurum, atık bertaraf ve geri dönüşüm tesislerine yönelik denetimler hakkında bilgi verdi. Buna göre, Ocak 2021’den bu yana tesislere yönelik 31 bin 976 denetim yapıldı, 1 milyar 152 milyon lira para cezası uygulandı ve 256 tesis durduruldu.

