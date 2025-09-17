İstanbul’da satışların en çok arttığı ve azaldığı 5 ilçe! Yatırımcı hangi lokasyona yöneldi?

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Konut satışlarından gelen son veriler, piyasada hareketliliğin devam ettiğini de gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre ağustosta ülke genelinde 143 bin 319 adet konut satışı gerçekleşti. Yıllık bazda satışlardaki artış %yüzde 6,8 oldu. Öte yandan ağustos verisi bu yılın en yüksek aylık verisi olarak da kayıtlara geçti.

8 AYDA %21,3 YÜKSELİŞ

Bu arada Ocak-Ağustos 2025 döneminde ise toplam satışlar geçen yılın aynı ayına göre %21,3 yükseldi ve 978 bin 70 adede ulaştı. İlk 8 aylık dönemde kredi kullanarak gerçekleşen konut satışları da %84,6 arttı ve 141 bin 227 adet oldu.

İSTANBUL ZİRVEDE

Konut piyasasının en gözde şehri İstanbul olmaya devam etti. Sadece ağustosta mega kentte 21 bin 814 adet konut satışı gerçekleşti. İlçeler bazında da dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Temmuz ve ağustos verileri dikkatle alındığında, bir ilçede satışlar %28,20 oranında arttı, 2 ilçede ise %30’un üzerinde düşüşler dikkat çekti.

SATIŞLARIN EN ÇOK ARTTIĞI İLÇELER

Yılın ilk 8 aylık döneminde toplam satış hacmi 3 bin adedin üzerinde gerçekleşen ilçeler dikkate alındığında; Ağustos 2025’te, aylık bazda satışların en çok yükseldiği ilçeler şöyle:

1-Avcılar: 741 adet (%28,20)

2-Gaziosmanpaşa: 551 adet (%14,08)

3-Zeytinburnu: 495 adet (%13,01)

4-Fatih: 565 adet (%6,60)

5-Küçükçekmece: 707 adet (%6,16)

SATIŞLARIN EN ÇOK GERİLEDİĞİ İLÇELER

Yine 8 aylık süreçte toplam satış hacmi 3 bin adedi aşan ilçelere bakıldığında; Ağustos 2025’te, aylık bazda satışların en çok gerilediği ilçeler ise şunlar:

1-Sancaktepe: 656 adet (%-37,40)

2-Silivri: 563 adet (%-30,67)

3-Pendik: 919 adet (%-15,30)

4-Üsküdar: 465 adet (%-13,83)

5-Başakşehir: 959 adet (%-11,20)

EN ÇOK SATIŞ YAPILAN İLÇELER

Bu arada Esenyurt, ağustosta 2.832 adet satışla zirvede yer aldı ancak satışlarda aylık artış %0,21 ile sınırlı kaldı. Bu oran, ilçeye olan ilginin de stabil seyrettiğini gösterdi.

Geçen ay Bahçelievler 1.048 adet satışla ikinci oldu. Bu ilçede ise aylık bazda satışlar %-0,47’lik gerileme kaydetti.

Başakşehir, 959 adet hacimle toplam satışlarda üçüncü olmasına rağmen, aylık bazda satışların en çok gerilediği ilçeler arasında da yer aldı.