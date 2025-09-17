FED’in faiz indirimi, Bitcoin’i nasıl etkiler? Son 4 haftanın zirvesini gördü!

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- ABD Merkez Bankasının kritik faiz kararı öncesinde, kripto paralarda da dikkat çeken hareketlilik yaşanıyor. Bitcoin, 23 Ağustos sonrası işlemlerde ilk defa 117 bin doların üzerini test etti ve yaklaşık son 4 haftanın zirvesine yöneldi.

CoinTR tarafından paylaşılan analizde; BTC’de 115 bin dolar üzerinde tutunma sağlanması halinde, ilk etapta 118 bin 500 dolara varabilecek yükselişin destek bulabileceği aktarıldı.

FED, BTC’Yİ NASIL ETKİLER?

Analistler, ABD Merkez Bankasının (FED) faiz indirimi serisine başlaması halinde; doların maliyetinin ve getirisinin de zaman içerisinde azalabileceğini, bunun da uzun vadede kriptoların da aralarında bulunduğu “dolarla fiyatlanan” varlıkları destekleyebileceğini aktarıyor.

FED’den bugün çeyrek puanlık faiz indirimi beklenirken, gelecek döneme dair ip uçları, bu anlamda kriptolar için de önem taşıyor.

STRATEGY’DEN YENİ ALIM

Bu arada BTC’de kurumsal alımların devam ettiği de görülüyor. En büyük BTC hazinesi şirketi olarak bilinen ABD’li Strategy, 8-14 Eylül tarihleri arasında 525 adet BTC alımı daha gerçekleştirdi. Böylece Strategy, yaklaşık 75 milyar dolar değer sahip 638 bin 985 adet BTC’ye ulaştı.

Yine bir başka kurumsal yatırımcı olan Next Technology de, yeni Bitcoin alımı için 500 milyon dolarlık hisse satışı planlıyor. 5 bin 833 adet Bitcoin’e sahip Next Technology, en büyük 15 kurumsal BTC yatırımcısı arasında yer alıyor.

“ARZ ŞOKU” UYARISI!

Öte yandan yıl başında 100’ün altında bulunan BTC’ye yatırım yapan halka açık şirket sayısı, bugün 190’a ulaştı. Bu şirketler, toplam Bitcoin arzının yüzde 5’inden fazlasını elinde tutuyor.

ABD’li varlık yönetim şirketi Fidelity de, 2025 sonuna kadar toplam Bitcoin arzının yaklaşık %28’inin, kurumsal yatırımcıların alımları sonucunda “dolaşımda olmayabileceği” öngörüsünde bulundu. Fidelity’e göre bu eğilim, piyasada bir arz şokuna da sebep olabilir.

AĞUSTOSTA REKOR KIRMIŞTI

Bitcoin, ağustos ayında 124 bin 517 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü. Ardından kâr satışlarına maruz kalan BTC, 107 bin dolar sınırına kadar gerilemişti. Bugünkü işlemlerde ise BTC’de 116 bin 500 dolara yakın denge arayışı devam ediyor. Bu haftanın ilk 2 işlem gününde ABD’li ETF’ler kanalıyla BTC’ye 343 milyon dolarlık para girişi gerçekleşti.