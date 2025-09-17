Dolar dip yaptı, euro rekor kırdı! Paritelerde dikkat çeken hareketler

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalara bu yıl damga vuran ABD’nin ticaret tarifeleri, dolar endeksini de (DXY) zayıflatarak, son yılların en düşük seviyelerine gerilemesine sebep olmuştu.

Son haftalarda ise ABD’den gelen zayıf istihdam verileri “daha fazla faiz indirimi” tahminlerini yükseltirken, bu beklentiler dolar endeksi üzerindeki baskıyı artırdı.

Bu yıla 108,48 seviyesinden başlayan dolar endeksi, dünkü işlemlerde 96,55’e kadar geriledi. Bu, aynı zamanda 1 Temmuz işlemlerinden bu yana en düşük seviyeye de işaret etti ve dolar endeksi son 3,5 yılın en dip seviyelerine yaklaştı.

EUR/USD SON 4 YILIN ZİRVESİNDE

Dolar endeksi, ABD para biriminin; Sterlin, Euro, Yen, Kanada doları, İsveç Kronu ve İsviçre frangına karşı değerini ölçüyor. Endeksteki gerileme, diğer para birimlerinin değer kazanması anlamına geliyor.

Bu anlamda en büyük ikinci rezerv para birimi konumunda bulunan euroda da dikkat çeken hareketler yaşanıyor. DXY’de yaşanan düşüşe paralel olarak EUR/USD paritesi 1,1878 ile son 4 yılın en yüksek seviyesini test etti.

İÇ PİYASADA DOLAR VE EURO

Bu arada küresel piyasalardaki hareketler iç piyasaya da yansıyor. Euro 49,09 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti. Sabah saatlerinde Euroda 49,00 TL’ye yakın denge arayışı devam ediyor.

Dolar ise 41,31 TL’ye yakın stabil görünümünü koruyor. Hafta başında 41,38 TL’yi test eden dolar, dün en düşük 41,19 TL seviyesini görmüştü.

DOLARDA BEKLENTİLER

Analistler “FED’den 25 baz puanlık faiz indirimi bekleniyor. Ancak son haftalarda, gelecek dönem için daha fazla gevşemeye yönelik beklentiler artmış durumda. İstihdam piyasasından gelen zayıf sinyaller bu beklentileri destekliyor. Önümüzdeki aylarda da arka arkaya faiz indirimi zemini oluşursa, dolar baskı altında kalmaya devam edebilir” görüşünü dile getiriyor.

KARIŞIK EKONOMİK VERİLER

Bu arada son açıklanan ekonomik verilere bakıldığında, ABD’de perakende satışlar ağustosta %0,2 beklentiye karşılık %0,6 arttı. Sanayi üretimi de ağustosta %0,1 yükselerek, temmuzdaki daralmayı geride bıraktı.

Bu veriler, dolar üzerindeki baskıyı hafifletmedi. Piyasanın bu reaksiyonu, yatırımcıların istihdamdaki zayıflık ve gümrük vergileri sebebiyle “büyüme konusunda daha endişeli olduklarına” işaret etti.