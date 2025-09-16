1 dolar ne kadar, euro kaç para oldu? 16 Eylül güncel döviz fiyatları

Dolar haftanın ikinci işlem gününde kaç para oldu, euro ne kadar, düştü mü çıktı mı? Döviz fiyatlarındaki son durum araştırılıyor. Ekonomistler ve yatırımcılar dolar ve eurodaki son gelişmeleri yakinen takip ediyor. Peki 1 dolar kaç para, euro kaç TL? Ayrıntılar haberimizde...

1 DOLAR NE KADAR OLDU? 16 EYLÜL DOLAR FİYATI

1 Dolar kaç para diye araştırılıyordu, güncel döviz fiyatlarına göre 41,3110 lira oldu.

EURO NE KADAR, KAÇ TL? 16 EYLÜL EURO FİYATI

İstanbul Kapalıçarşı'da 48,7010 liradan alınan euro 48,7030 liradan satılıyor.

DOLAR VE EURO FİYATLARI DÜN NASILDI?

Son kapanışta dolar 41,29 liradan, euro ise 48,58 liradan satılmıştı.