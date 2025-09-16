Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > 1 dolar ne kadar, euro kaç para oldu? 16 Eylül güncel döviz fiyatları

1 dolar ne kadar, euro kaç para oldu? 16 Eylül güncel döviz fiyatları

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
1 dolar ne kadar, euro kaç para oldu? 16 Eylül güncel döviz fiyatları
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yatırımcısının yakından takip ettiği döviz fiyatlarında son durum araştırılıyor. Dolar ve euro almak isteyenler kaç para olduğunu merak ediyor. Peki 1 dolar ne kadar oldu, euro kaç para? İşte 16 Eylül güncel döviz fiyatları...

Dolar haftanın ikinci işlem gününde kaç para oldu, euro ne kadar, düştü mü çıktı mı? Döviz fiyatlarındaki son durum araştırılıyor. Ekonomistler ve yatırımcılar dolar ve eurodaki son gelişmeleri yakinen takip ediyor. Peki 1 dolar kaç para, euro kaç TL? Ayrıntılar haberimizde... 

1 DOLAR NE KADAR OLDU? 16 EYLÜL DOLAR FİYATI

1 Dolar kaç para diye araştırılıyordu, güncel döviz fiyatlarına göre 41,3110 lira oldu. 

1 dolar ne kadar, euro kaç para oldu? 16 Eylül güncel döviz fiyatları - 1. Resim

EURO NE KADAR, KAÇ TL? 16 EYLÜL EURO FİYATI

 İstanbul Kapalıçarşı'da 48,7010 liradan alınan euro 48,7030 liradan satılıyor.

DOLAR VE EURO FİYATLARI DÜN NASILDI?

Son kapanışta dolar 41,29 liradan, euro ise 48,58 liradan satılmıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Ünlü otobüs firması iflas etti! Seferler iptal, yolcular ortada kaldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kıskanmak dizisi uyarlama mı, nerede çekiliyor? - HaberlerKıskanmak dizisi uyarlama mı, nerede çekiliyor?TEKNOFEST'e giriş ücretsiz mi, nasıl kayıt yapılır? - HaberlerTEKNOFEST'e giriş ücretsiz mi, nasıl kayıt yapılır?Benfica - Karabağ maçı saat kaçta, hangi kanalda, nerden izlenir, şifresiz mi? - HaberlerBenfica - Karabağ maçı saat kaçta, hangi kanalda, nerden izlenir, şifresiz mi?Ufuk Özkan'a ne oldu? Son sağlık durumu araştırılıyor, kardeşinden açıklama var - HaberlerUfuk Özkan'a ne oldu? Son sağlık durumu araştırılıyor, kardeşinden açıklama varReal Madrid - Marsilya maçı saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı, işte muhtemel 11'ler - HaberlerReal Madrid - Marsilya maçı saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı, işte muhtemel 11'lerGS - Frankfurt maçı ne zaman? Nerden izlenir, şifresiz mi!.. - HaberlerGS - Frankfurt maçı ne zaman? Nerden izlenir, şifresiz mi!..
Sonraki Haber Yükleniyor...