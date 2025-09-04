Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Reel efektif döviz kuru endeksi ağustosta 69,84 oldu

Reel efektif döviz kuru (REK) endeksi, ağustosta Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazında 0,55 puan artarak 69,84'e yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) "Reel Efektif Döviz Kuru Gelişmeleri"ni yayımladı. Buna göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında ağustosta bir önceki aya kıyasla 0,55 puan artarak 69,84 oldu. Endeks, Temmuz 2025'te 69,29 düzeyindeydi.

TL'NİN DEĞERİ ARTTI 

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) bazında reel efektif döviz kuru endeksi ise bu dönemde 1,27 puan artışla 92,16'dan 93,43'e yükseldi. Böylece Türk lirasının değeri, geçen yılın aynı dönemine göre TÜFE bazında 0,55 puan ve Yİ-ÜFE bazında 1,27 puan artış gösterdi.

TCMB'nin REK endeksi gelişmeleri değerlendirmesinde şu ifadeye yer verildi:

"REK endeksindeki artışın sebebi, TÜFE'deki artışın, nominal kur artışından daha fazla olmasından kaynaklanmaktadır. TÜFE bazlı REK endeksine etki eden bileşenler incelendiğinde, Türk lirası karşısında dolar ve avro bir önceki aya göre sırasıyla ortalama yüzde 1,55 ve yüzde 0,89 değer kazanmıştır. TÜFE ise bir önceki aya göre yüzde 2,04 artarken, Yi-ÜFE yüzde 2,48 artmıştır."

