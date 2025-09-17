Zirvedeki altın saat 21:00’e kilitlendi! Dikkatler faiz kararı ve Powell'da

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasaların dikkatle beklediği ABD Merkez Bankasının faiz kararı bu akşam TSİ 21:00’de açıklanacak. Bugünkü kararın ardından FED Başkanı Powell’ın açıklamalarının yanı sıra gelecek döneme dair istihdam, büyüme ve faiz beklentilerini yansıtan nokta grafikler ve projeksiyonlar da gelecek. FED, her 3 ayda bir nokta grafikleri paylaşıyor.

BÜTÜN PİYASA HAREKETLENEBİLİR

FED’in paylaşacağı bu öngörülerin, istihdam piyasasında ve büyümede zayıflık beklentisine işaret etmesi halinde, 2026 yılını da kapsayan bir süreçte “daha fazla faiz indirimi” beklentileri de destek bulabilecek. Kritik kararın ve açıklamaların ardından ABD doları, pariteler, kıymetli metaller ve hisse senetlerinde volatilitenin artabileceği uyarıları yapılıyor.

BU YIL İLK FAİZ İNDİRİMİ Mİ?

ABD Merkez Bankasının temel politika faizini “25 baz puan indirmesi” temel beklenti olarak öne çıkıyor. Böylece faizler %4,00-%4,25 aralığına çekilmiş olacak. Bu ihtimalin gerçekleşesi halinde, ABD’de 2025 yılında ilk faiz indirimi de gelmiş olacak.

ONS ALTIN ZİRVEYE YAKIN…

Dolarda düşük faiz oranlarına dair beklentiler, altın tutmanın maliyetini azaltacağı için, getirisi olmayan değerli metali son haftalarda önemli ölçüde destekledi. Küresel piyasalarda ons altın fiyatı dünkü işlemlerde 3.703 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti. Bugünkü işlemlerde de 3.682 dolara yakın denge arayışı devam ediyor.

17 EYLÜL 2025 GRAM ALTIN

Bu arada iç piyasada da gram altın fiyatı dün 4.908 TL ile rekor kırmıştı. 17 Eylül 2025 gram altın fiyatı ise 4.890 TL’den güne başlıyor.

Kapalıçarşı’daki kuyumcularda gram fiyatı 4.975-5.025 TL alım ve satım bandında seyrederken, sabah saatlerinde çeyrek altın da 8.215 TL’den satılıyor.

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Altın fiyatların etkileyen gelişmelere bakıldığında, yatırımcılar, FED’in ekim ve aralık toplantısında da faiz indirimi bekliyor. Analistler, özellikle ABD istihdam piyasasından gelen zayıf sinyallere dikkat çekerek, enflasyonda da kötü sürprizlerin gelmemesi halinde, FED’in faiz indirimi serisine başlayabileceği öngörüsünü paylaşıyor.

Rusya-Ukrayna ve Gazze’deki jeopolitik risklerin yanı sıra merkez bankaları ve altın fonlarına olan yoğun girişler de sarı metali destekliyor.

KÂR SATIŞLARI GELİR Mİ?

Bu arada bazı analistler hızlı yükseliş sonrası altında kâr satışları yaşanabileceğini de aktarıyor. FED’in faiz indirse bile “şahin mesajlar” verebileceğini öngören bu analistler, devam eden ABD-Çin görüşmelerinin de ticaret gerilimlerinin azalmasına katkı sağlayabileceğini ve bu gelişmelerin “güvenli liman” varlıkları üzerinde baskı oluşturabileceğini savunuyor. Onsta 3.600 ve 3.500 dolar seviyeleri destek olarak gösteriliyor.