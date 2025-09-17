Konut kredilerinde ‘indirim’ yarışı başladı: Birçok banka faizi aşağı çekiyor!

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Merkez Bankasının 11 Eylül’deki Para Politikası Kurulu toplantısında faizi 250 baz puan indirmesinin ardından kredi oranlarında da dikkat çeken gerilemeler yaşanıyor. Özellikle ev alma hayali kuran tüketicilerin dikkatle takip ettiği konut kredilerinde, bankalar indirim yarışına başladı.

Haftalardır sadece bir kamu bankasında en ucuz konut kredisi oranı %2,69 seviyesinde bulunuyordu. Bu hafta iki banka daha konut kredisinde oranları %2,69’a çekti. Öte yandan birçok bankada da oranlar %3,0 seviyesinin altında geriledi.

EN UCUZ KONUT KREDİLERİ

17 Eylül itibarıyla bankalarca sunulan en ucuz konut kredisi oranları şöyle sıralanıyor:

-Ziraat Bankası: %2,69

-Akbank: %2,69

-Kuveyt Türk: %2,69 (Kâr payı oranı)

-Halkbank: %2,70

-İş Bankası: %2,79

-Vakıf Katılım: %2,79

-QNB: %2,85

-TEB: %2,85

-Yapı Kredi: %2,99

-Garanti BBVA: %2,99

1 MİLYON TL KREDİNİN GERİ ÖDEMESİ

En düşük oran dikkate alındığında 1 milyon TL konut kredisinin güncel geri ödeme tablosu şöyle:

-Kredi Tutarı: 1 milyon TL

-Kredi Oranı: %2,69

-Kredi Vadesi: 120 ay

-Aylık taksit: 28 bin 60 TL

-Toplam geri ödeme: 3 milyon 398 bin 44 TL

KREDİ HACMİ YÜKSELİYOR

Bu arada BDDK tarafından açıklanan verilere göre toplam konut kredisi hacmi son 13 haftalık süreçte aralıksız artış sergiledi ve 579 milyar liradan 612 milyar liraya yükseldi.

Sektör temsilcileri, gelecek dönemde faiz indirimlerinin devam edeceği yönündeki beklentinin de ağırlık kazandığına dikkat çekerek, “Bu beklenti, konut fiyatlarında bir artış yaşanabileceği öngörüsünü destekliyor. Ve yüksek faize rağmen kredi hacminde artış devam ediyor. Bunu, kredili satışlardaki artıştan da gözlemliyoruz” diye konuşuyor.