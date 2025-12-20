Rusya’da savunma ve ileri teknoloji alanında faaliyet gösteren kritik şirketler, yapay zeka destekli siber casusluk saldırısıyla sarsıldı. Reuters’a yansıyan bilgilere göre, Ukrayna yanlısı olduğu değerlendirilen bir hacker grubu, sahte belgeler ve ikna edici davetiyelerle Rus kurumlarının ağlarına sızdı.

Rusya’daki savunma ve teknoloji şirketlerine son haftalarda yapay zeka destekli bir siber casusluk saldırısı düzenlendi.

Reuters’ın aktardığı bilgilere göre saldırılar, 2022’den bu yana aktif olan ve Ukrayna yanlısı olduğu değerlendirilen “Paper Werewolf” ya da bilinen adıyla GOFFEE adlı hacker grubuyla ilişkilendiriliyor.

Hedef alınan kurumlar arasında hava savunma ve hassas elektronik sistemler üzerinde çalışan kritik şirketlerin bulunduğu aktarıldı.

Rusyada savunma devleri sahte belgelerle tuzağa düşürüldü! Görülmemiş siber saldırı

YAPAY ZEKA DESTEKLİ TUZAKLAR KULLANILDI

Siber güvenlik şirketi Intezer, saldırı kampanyasında yapay zeka ile üretilmiş sahte belgelerin kullanıldığını açıkladı.

Hava savunma sistemleri ve hassas elektronik ekipmanlar üzerinde çalışan Rus kuruluşlarının personeli, ikna edici içeriklerle hazırlanan dosyaları açmaya yönlendirildi. Söz konusu dosyalar üzerinden şirket ağlarına sızıldı.

SAHTE DAVETİYELERLE KANDIRDILAR

Saldırılarda Rusça hazırlanmış dikkat çekici içerikler öne çıktı. Üst düzey askeri yetkililer için hazırlanmış gibi görünen konser davetleri ve Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan gönderilmiş izlenimi veren resmi yazışmalar, siber saldırının ana araçları arasında yer aldı.

Intezer araştırmacısı Nicole Fishbein, bu tür operasyonların aslında nadir olmadığını ancak genellikle kamuoyuna yansımadığını söyledi.

UKRAYNA BAĞLANTISI!

Rus siber politika araştırmacısı Oleg Shakirov, savaş ortamında Ukrayna yanlısı hackerların Rus savunma şirketlerinden bilgi toplamaya çalışmasının şaşırtıcı olmadığını ifade etti. Daha önce de Ukrayna Savunma İstihbaratı’nın, Rus insansız hava aracı tedarikçilerini hedef alan siber operasyonlar yürüttüğü biliniyor.

