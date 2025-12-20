Meclis'in bütçe maratonu 21 Aralık Pazar akşamı sona erecek. Genel Kurul daha sonra on binlerce mahkuma tahliye yolu açacak 11. Yargı Paketi için mesai harcayacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) bütçe maratonu sona eriyor. Genel Kurul'un 8 Aralık'ta başlayan bütçe mesaisi 21 Aralık Pazar günü sona erecek.

11. YARGI PAKETİ'NİN YILBAŞINDAN ÖNCE YASALAŞMASI PLANLANIYOR

Bütçe görüşmelerinin ardından Genel Kurul'da 11. Yargı Paketi'nin görüşmelerinin başlaması bekleniyor. Yaklaşık 45 bin mahkuma tahliye yolu açacak 11. Yargı Paketi'nin yılbaşından önce yasalaşması planlanıyor.

Kanun teklifi, 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçlar bakımından hükümlülerin kapalı cezaevinden açık cezaevine, açık cezaevinden denetimli serbestliğe 3 yıl daha erken ayrılmalarına imkan tanıyacak.

Alt ve üst soya, eşe, beden veya ruh bakımından kendini koruyamayacak olanlara, kadına ve çocuklara yönelik kasten öldürme suçunu işleyenler tahliye edilmeyecek.

CİNSEL SUÇLAR KAPSAM DIŞI

Cinsel saldırı ve çocuğun cinsel istismarı suçunu işleyenler de kapsam dışında.

