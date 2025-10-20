Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Avustralya çölüne gizemli nesne düştü! Dünya ne olduğunu anlamaya çalışıyor

Güncelleme:
Avustralya’nın ücra Outback bölgesinde bir maden sahasının yakınına gökyüzünden alevler içinde düşen gizemli metal parça, dünya genelinde büyük merak konusu oldu.

Avustralya’nın ücra Outback bölgesinde bulunan Pilbara Çölü, bu kez gökyüzünden düşen gizemli bir nesneyle gündeme geldi. 

Bir maden sahasının yakınında alevler içinde yere çakılan metal parçanın, ilk incelemelere göre Çin yapımı bir roketin parçası olduğu düşünülüyor.

Cumartesi günü maden işçilerinin bölgeden yükselen dumanı fark etmesiyle durum ortaya çıktı. Ekiplerin ihbarı üzerine acil durum birimleri bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Avustralya Ulaşım Güvenliği Bürosu, yapılan ilk analizlerde nesnenin herhangi bir ticari uçağa ait olmadığını doğruladı.

Avustralya çölüne gizemli nesne düştü! Dünya ne olduğunu anlamaya çalışıyor - 1. Resim

UZAY AJANSI DEVREDE

Avustralya Uzay Ajansı mühendisleri, nesnenin karbon fiber yapısı ve yanma izlerinin, uzaydan atmosfere yeniden giriş yapan bir enkazı işaret ettiğini açıkladı. 

Ajans, “Parça, bilinen uzay enkazlarına oldukça benziyor. Şu anda kamu güvenliği açısından bir tehdit bulunmuyor” açıklamasını yaptı.

ÇİN ROKETİ ŞÜPHESİ

Flinders Üniversitesi uzay arkeoloğu Dr. Alice Gorman, nesnenin muhtemelen Çin’in Jielong roketinden kopan bir yakıt tankı olduğunu söyledi. Gorman, “Son fırlatma eylül sonunda gerçekleşmişti. Bu parça bir süre yörüngede kaldıktan sonra kontrolsüz biçimde atmosfere geri girmiş olabilir” dedi.

Gorman ayrıca, benzer olayların giderek arttığına dikkat çekerek “Gezegen artık boş roket tanklarıyla dolu. Bunlar o kadar yaygın ki, ‘uzay topları’ olarak adlandırılıyor” ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Batı Avustralya Polisi’nin öncülüğünde başlatılan soruşturma devam ederken, uzmanlar parçanın ısıya dayanıklı roket ekipmanlarından biri olduğunu teyit etmeye çalışıyor.

Yetkililer, “Şu anda halk için bir tehlike yok, ancak nesnenin kaynağını kesinleştirmek için incelemeler sürüyor” açıklamasını yaptı.

