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NASA, evin çatısına düşen gizemli nesneyi tanımladı!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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NASA, evin çatısına düşen gizemli nesneyi tanımladı!

Teknoloji Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 8 Mart'ta Florida eyaletindeki bir evin çatısına düşen gizemli nesnenin Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ait "uzay çöpü" olduğunu açıkladı.

NASA'dan yapılan açıklamada, geçen ay Florida'da yaşayan Alejandro Otero'nun evinin çatısına 700 gram ağırlığında bir nesnenin düştüğü anımsatılarak, söz konusu nesnenin 2021'den bu yana Dünya'nın yörüngesine doğru hareket eden kargo paletine ait bir parça olduğu ifade edildi.

ISS'ye ait kargo paletinin atmosfere girerken tamamen yanmasının beklendiğine işaret edilen açıklamada, söz konusu parçanın "uzay çöpü" olarak bir evin çatısına düştüğü kaydedildi.

NASA, evin çatısına düşen gizemli nesneyi tanımladı! - 1. Resim

700 GRAM

Açıklamada, 700 gram ağırlığındaki nesnenin, analiz için Kennedy Uzay Merkezi'nde bulunduğu aktarıldı.

Olayda evinde bulunmayan Otero, "uzay çöpü" diye nitelenen cismin 2 katlı evin çatısından girerek giriş katının zeminine şiddetle çarptığını söyleyerek, kimsenin yaralanmamış olmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Anadolu Ajansı
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