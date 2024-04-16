NASA, evin çatısına düşen gizemli nesneyi tanımladı!

Düzenleyen: Yasin Görkem Erduran / Kaynak: Anadolu Ajansı 16 Nisan 2024 16:23 - Güncelleme: 16 Nisan 2024 16:27 - Güncelleme:

Teknoloji Haberleri / Anadolu Ajansı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 8 Mart'ta Florida eyaletindeki bir evin çatısına düşen gizemli nesnenin Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ait "uzay çöpü" olduğunu açıkladı.