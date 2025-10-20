İsrailli yerleşimciler ABD’li gazeteci Jasper Nathaniel’i kovaladı

İşgal altındaki Batı Şeria’da neredeyse her gün, özellikle İsrail’in güvenlik kontrolü altındaki “B” ve “C” bölgelerinde”, radikal Yahudi yerleşimciler tarafından Filistinli sivillere yönelik şiddet olayları yaşanıyor.

Bu kez saldırıların ortasında kalan ABD'li gazeteci Jasper Nathaniel, İsrailli yerleşimcilerin Filistinli çiftçilere saldırdığı anları görüntülediğini, ardından İsrail ordusunun kendisini pusuya düşürdüğünü ve yerleşimciler tarafından hedef alındığını söyledi.

KAMERALARA YANSIYAN DEHŞET ANLARI

Brooklyn’de yaşayan yazar ve muhabir Jasper Nathaniel, Batı Şeria’daki Turmus Ayya köyünde zeytinliklerde gezerken, maskeli İsrailli yerleşimcilerin Filistinli köylülere demir çubuklar ve sopalarla saldırdığı anları kaydetti.

Videoda bir kadının bayılana kadar dövüldüğü görülüyor. Nathaniel’in “Yeter artık, onları rahat bırakın!” diye bağırdığı duyuluyor, ancak saldırganlar durmuyor.

Gazeteci, videonun sonunda yaralanan çiftçileri aracına alarak hastaneye götürmeye çalıştığını da aktardı.

“İSRAİL ORDUSU BİZİ PUSUYA DÜŞÜRDÜ”

Nathaniel, sosyal medya hesabı X (Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımda, “Turmus Ayya zeytinliklerinde yerleşimcilerin acımasız saldırısını videoya çektim.

Bir kadın sopayla bayılana kadar dövüldü. İsrai ordusu bizi pusuya düşürdü. Hepsini kaydettim.” ifadelerini kullandı.

Gazeteci daha sonra paylaştığı bir videoda, İsrail askerlerinin olay yerinden ayrılmasının hemen ardından silahlı yerleşimcilerin saldırıya geçtiğini söyledi.

ABD Büyükelçiliği ile temasa geçen Nathaniel, “Beni koruyamayacaklarını söylediler.” dedi.

BM RAPORTÖRÜ TEPKİ GÖSTERDİ

Olayın ardından BM Özel Raportörü Francesca Albanese, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak saldırıyı kınadı.

Albanese, “İki yıldır dünya Batı Şeria’dan bu görüntüleri izliyor. İyi İsrailliler nerede? Tel Aviv’de protesto edenler nerede?” dedi.

Raportör, İsrail’in bu tür saldırılara göz yumduğunu belirterek, “Vatandaşlarının suç işlemesini engellemek için hiçbir adım atmıyorlar.” ifadesini kullandı.

GAZZE ATEŞKESİ TEHLİKEDE

Batı Şeria’daki bu olay, Donald Trump’ın arabuluculuğunda sağlanan İsrail-Hamas ateşkesinin kırılganlaştığı bir döneme denk geldi.

İsrail ordusu hafta sonunda Rafah’a hava saldırısı düzenlediğini doğrularken, Hamas ateşkesi ihlal etmediğini savundu.

Gazze yetkilileri, hafta sonu yaşanan bombardımanlarda 33 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.