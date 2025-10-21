Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bodo/Glimt hangi ülkenin takımı? İşte güncel kadro değeri!

Bodo/Glimt hangi ülkenin takımı? İşte güncel kadro değeri!
Norveç'in Eliteserien liginde son dört yılda şampiyon olan FK BodO/Glimt, 2024-25 UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale ulaşarak dikkat çekti. Güncel piyasa ve kadro değeriyle dikkat çeken Norveç ekibi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray ile oynayacağı maç öncesi gündeme geldi.

Bodo/Glimt, Norveç'in kuzeyindeki Bodo şehrini temsil eden bir futbol kulübü olarak, dikkat çekiyor. 1916 kurulmuş olan takım, 22 Ekim Çarşamba günü Galatasaray ile karşılaşacak. Mücadele öncesi Bodo/Glimt hangi ülkenin takımı merak ediliyor. 

BODO/GLİMT HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

FK Bodo/Glimt, Norveç ülkesinin takımıdır. Kulüp, 1916 yılında Bodo şehrinde kuruldu ve Eliteserien liginde mücadele ediyor. Norveç'in kuzeyinde yer alan Bodo'nun "Glimt" lakabı kulübün hızlı ve parlak oyun tarzını yansıtıyor. 

Bodo/Glimt, Norveç Kupası'nı iki kez (1975, 1993) ve Kuzey Norveç Kupası'nı dokuz kez kazandı. 2024-25 UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale çıkarak Norveç'in ilk Avrupa yarı finalisti oldu. 

Kulübün tarihi, 1970'lerden beri istikrarlı bir yükselişi gösteriyor. Eliteserien'de dört kez şampiyon (2020, 2021, 2023, 2024) olan Bodo/Glimt, Aspmyra Stadyumu'nda 8.500 taraftara oynuyor. 

Bodo/Glimt hangi ülkenin takımı? İşte güncel kadro değeri! - 1. Resim

BODO/GLİMT KADRO DEĞERİ

Bodo/Glimt kadro değeri, Transfermarkt verilerine göre 77.55 milyon Euro. 28 oyuncudan oluşan kadronun yaş ortalaması 25.4. Takımın kadro değeri son transferlerle 11.66 milyon Euro artış gösterdi. Kaleci Nikita Haikin 2 milyon Euro, stoper Odin Björtuft 1.70 milyon Euro, orta saha Patrick Berg 6 milyon Euro ve forvet Kasper Høgh 10 milyon Euro ile öne çıkıyor.

