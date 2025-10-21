Ankara elektrik kesintisi 21 Ekim Salı: Elektrikler ne zaman gelecek, hangi ilçelerde planlı kesinti var?

Başkent genelinde süren kesintilerin gün boyunca belirli aralıklarla devam edeceği ve çalışmaların tamamlanmasının ardından enerji arzının kademeli olarak yeniden sağlanacağı bildirildi. Vatandaşlar ise Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek, hangi ilçelerde planlı kesinti var merak ediyor.

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 EKİM SALI

Ankara’da 21 Ekim Salı günü sabah saatlerinden itibaren birçok ilçede elektrik kesintileri yaşanıyor. Başkent Elektrik tarafından yapılan açıklamaya göre, kesintilerin bir bölümü planlı bakım ve iyileştirme çalışmaları kapsamında, bir bölümü ise anlık şebeke arızalarından kaynaklanıyor.

Çankaya, Altındağ, Keçiören ve Mamak ilçelerinde etkili olan kesintiler, ekiplerin sahadaki müdahalelerine bağlı olarak farklı saatlerde sona erecek.

ANKARA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK, HANGİ İLÇELERDE PLANLI KESİNTİ VAR?

Çankaya ilçesinde Ehlibeyt ve Beytepe mahallelerinde sabah erken saatlerde başlayan kesintiler sürüyor. 1257, 1261, 1264 ve Ceyhun Atuf Kansu sokaklarında yaşanan şebeke arızalarının giderilmesi için çalışmalar devam ederken, Beytepe bölgesinde 1640, 1643 ve 5682 sokaklarında da enerji kesintisi yaşanıyor. EDAŞ bölgelerde enerjinin en kısa sürede yeniden verileceğini bildirdi.

Altındağ ilçesinde ise 09.00 ile 17.00 saatleri arasında planlı bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanıyor. Şehit Onur Doğan, Şehit Serdar Koçak ve çevre sokaklarda sürdürülen şebeke iyileştirme çalışmaları, bölgedeki enerji arzını geçici olarak durdurdu. Beşikkaya, Başpınar, Zübeyde Hanım ve Karacaören mahallelerinde de anlık arızalar sebebiyle enerji kesintileri yaşanıyor.

Çankaya’nın farklı noktalarında sabah saatlerinde başlayan bakım çalışmaları 09.00-10.30 aralığında devam edecek. Perçem, Ece, Şeftali, 1063 ve 1345 sokaklarında yapılan çalışmaların ardından elektrik verilmesi planlanıyor. Ayrıca Beytepe ve Karahasanlı mahallelerinde enerjinin 10.00 civarında yeniden sağlanacağı tahmin ediliyor.

ANKARA PLANLI KESİNTİ SORGULAMA

Başkent Elektrik bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından enerji akışının kademeli olarak normale döneceğini duyurdu. Şirket yetkilileri, vatandaşların güncel bilgi alabilmesi için resmi sorgulama sistemini kullanmalarını öneriyor.

Ankara elektrik kesintisi sorgulama için https://online.baskentedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama adresinden il ve ilçe seçimi yapılması yeterli.