BUSKİ su kesintisi programı! Bursa'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta?

BUSKİ Genel Müdürlüğü, iklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle su kaynaklarının kritik seviyeye inmesi üzerine 7 ilçede su kesintisi programını uzattı. Kesintiler, günlük 100 bin metreküp tasarruf hedefiyle uygulanıyor ve hastaneler ile Uludağ Üniversitesi etkilenmeyecek.

BUSKİ SU KESİNTİSİ PROGRAMI!

BUSKİ su kesintisi programı, 16-22 Ekim 2025 tarihleri arasında Bursa'nın Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gürsu, Kestel ve Karacabey ilçelerinin bazı mahallelerini kapsıyor. Khvaesintiler, günlük 12 saati geçmeyecek şekilde dönüşümlü olarak uygulanacak. Program, baraj doluluk oranlarının düşüklüğü nedeniyle uzatıldı ve su kaynaklarının korunması amacıyla devreye alındı. 17.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak.

BURSA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK 21 EKİM?

Bursa'da 21 Ekim 2025 Salı günü su kesintisi, Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Mudanya, Gürsu, Kestel ve Karacabey ilçelerinin bazı mahallelerinde saat 17:00'de başlayıp 22 Ekim Çarşamba saat 05:00'te bitecek.