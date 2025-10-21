Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > "Kaçırıldı" denilen genç evden çıktı! İşin aslı babasını da isyan ettirdi

"Kaçırıldı" denilen genç evden çıktı! İşin aslı babasını da isyan ettirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
&quot;Kaçırıldı&quot; denilen genç evden çıktı! İşin aslı babasını da isyan ettirdi
Bursa, Polis, Yalan Haber, Sosyal Medya, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da bir kişinin polis olduğunu söyleyen şahıslar tarafından kaçırıldığı iddiaları ortalığı karıştırdı. Sosyal medyada paylaşımlar art arda gelirken Enes C. isimli gencin evinde olduğu ortaya çıktı. Gencin babası ise paylaşımlara tepki gösterdi.

Bursa'da sosyal medyada bazı hesaplar tarafından yapılan paylaşımlarda Enes C. adlı gencin, polis olduğunu iddia eden kişiler tarafından tehdit edilerek evinden zorla alındığı ve kaçırıldığı iddia edildi.

HEPSİ YALAN ÇIKTI

"Demokratik kamuoyu" ifadeleriyle yayılan paylaşım, kısa sürede çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı. Ancak iddiaların aksine Enes C.'nin evinde olduğu ve herhangi bir tehdit ya da alıkonulma durumunun söz konusu olmadığı ortaya çıktı. Gencin babası Tuncay C. yaptığı açıklamada, "Oğlum evinde, sağlığı ve keyfi yerinde. Sosyal medyada yazılanlar tamamen yalan" dedi.

"Kaçırıldı" denilen genç evden çıktı! İşin aslı babasını da isyan ettirdi - 1. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Güneydoğu fark attı, 3 büyük il şaşırttı! İşte 9 ayda konut fiyatları en çok değer kazanan 15 şehirKadro dışı sonrası sürpriz gelişme! İrfan Can Kahveci kararını verdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gözler mahkemede! Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar günü - GündemMattia Ahmet Minguzzi davasında karar günüAziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin iddianamede dikkat çeken detaylar! En çok ihale Beşiktaş Belediyesi'nden - GündemÖrgüte en çok ihale o belediyeden!50 ilde FETÖ operasyonu! 286 şüpheli yakalandı - Gündem50 ilde FETÖ operasyonu! 286 şüpheli yakalandıBalıkesir'de 2 kişiyi öldürüp 7 kişiyi yaralamıştı! Mustafa Emlik'in katliamının nedeni ortaya çıktı - GündemBalıkesir'deki katliamın nedeni belli olduCHP'li milletvekilleri Burhanettin Bulut ve Özgür Karabat hakkında fezleke hazırlandı - GündemCHP'li 2 milletvekili hakkında fezleke hazırlandı'Karambol' için tarih verildi! Kar, yağmur ve fırtına aynı anda geliyor - GündemKar, yağmur ve fırtına aynı anda geliyor
Sonraki Haber Yükleniyor...