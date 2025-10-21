"Kaçırıldı" denilen genç evden çıktı! İşin aslı babasını da isyan ettirdi

Bursa'da sosyal medyada bazı hesaplar tarafından yapılan paylaşımlarda Enes C. adlı gencin, polis olduğunu iddia eden kişiler tarafından tehdit edilerek evinden zorla alındığı ve kaçırıldığı iddia edildi.

HEPSİ YALAN ÇIKTI

"Demokratik kamuoyu" ifadeleriyle yayılan paylaşım, kısa sürede çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı. Ancak iddiaların aksine Enes C.'nin evinde olduğu ve herhangi bir tehdit ya da alıkonulma durumunun söz konusu olmadığı ortaya çıktı. Gencin babası Tuncay C. yaptığı açıklamada, "Oğlum evinde, sağlığı ve keyfi yerinde. Sosyal medyada yazılanlar tamamen yalan" dedi.