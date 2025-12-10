İhlas Haber Ajansı
Şüpheli araçtan çıkanlar mide bulandırdı! Sürücü bakın kendini nasıl savundu
Gaziantep'in Nizip ilçesinde polis, şüpheli bir kamyonette kilolarca bozuk et ele geçirip sürücüyü gözaltına aldı. Etler ise imha edildi.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde polis ekipleri, ilçe çıkışında şüphelendikleri bir kamyoneti durdurarak arama yaptı.
Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen kamyonette ekiplerin yaptığı arama sonucunda kamyonetin kasasında kilolarca bozuk et ele geçirildi.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Ele geçirilen etler imha edilmek üzere belediye ekiplerine teslim edilirken kamyonet sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kamyonet sürücüsü emniyetteki ifadesinde bozuk etleri çöpe atmak için taşıdığını ileri sürdü.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken bozuk etler ise imha edildi.
