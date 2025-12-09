Gaziantep’in İslahiye ilçesinde 4 çocuk annesi Ayşe Kaplan, eşiyle yaşadığı tartışma sırasında pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Katil zanlısı Osman Kaplan, olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde İslahiye ilçesi kırsal Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, aralarında şiddetli geçimsizlik bulunan ve bu nedenle evden kaçarak Kayseri'ye giden 4 çocuk annesi Ayşe Kaplan (40) ile onu tekrar eve getiren eşi Osman Kaplan (45) arasında tartışma çıktı.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ ETTİ

Büyüyen tartışma sırasında Osman Kaplan eşi Ayşe Kaplan'a pompalı tüfekle ateş etti. Daha sonra durumu yakınlarına söyleyen saldırgan koca, jandarmaya ihbarda bulunulmasını istedi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ, KATİL EŞ YAKALANDI

Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde, başından vurulan Ayşe Kaplan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, olay yerinde tamamlanan incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Katil zanlısı koca Osman Kaplan ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

