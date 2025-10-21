Gözler mahkemede! Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar günü

İstanbul Kadıköy'de 24 Ocak 2025'te kaykay malzemesi almak için gittiği pazar yerinde 'akranları' tarafından bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin davasında bugün 6'ncı duruşmada görülecek.

Son duruşmada savcı, sanıklar hakkındaki mütalaasını açıklarken, cinayet zanlısı iki sanık için çocuğun ölümünden, diğer iki sanık için ise cinayete yardımdan en üst cezayı istedi. Savcı, "Takdiri indirim ve haksız tahrik indirimi uygulanmasın" talebinde bulundu.

SON DURUŞMADA NELER OLDU?

2'nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 5'inci celsede iki sanık ifade vermiş, davaya yeni eklenen sanıklardan birinin avukatının, müvekkilinin ilkokul döneminde aldığı engelli raporunu mahkemeye sunması tepkilere neden olmuştu.

Raporun dikkat dağınıklığı ve konuşmada güçlük gibi ayrıntılar içerdiği bildirilirken, ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, dört sanığın tutukluluk halinin devamına karar vermiş ve davayı bugüne ertelemişti.

Kararın bugün açıklanması bekleniyor.

"ASLANLAR GİBİ YATAR ÇIKARIZ"

Bu süreçte, sanıklardan B.B.'nin diğer tutuklu sanık U.B.'ye yazdığı mektup ortaya çıktı.

Sanık B.B.'nin mektubunda, "Rahatın yerinde mi? Beni soracak olursan iyiyim, yaptık bir şey cezasını çekiyoruz. Aslanlar gibi yatar çıkarız. Sen zaten fazla yatmazsın, babanlar sana bakıyor mu?" ifadelerine yer verdiği görüldü.

Mektup şöyle devam etti:

"Sen canını sıkma bir seneye çıkarsın, zaten beş aydır yatıyoruz. Altı-yedi ay daha dayan, seviyorum seni. Kimseye karışma, tutanak falan yeme. Mahkemede karşımıza çıkmasın tutanak falan ama kimseye de kendini ezdirme kimseyi de ezme. Düzenini kur baba orada. Benim burada düzenim var."