Balkonda hobi olarak başladı, tüm Türkiye’ye yayıldı! Sayı 150 bini aştı, her yere gönderiyor

Trabzon’da yaşayan Fatih Çolak, yıllar önce balkonunda başladığı sebze yetiştiriciliği sayesinde hibrit tohumların doğallıktan uzak olduğunu fark etti. Bu farkındalık, onu Türkiye'nin dört bir yanından ata tohumu toplamaya ve bu değerli tohumları çoğaltarak sürdürülebilir hale getirmeye yöneltti.

Çolak, geçirdiği sağlık sorunlarının ardından doğal beslenmenin önemini kavrayarak ata tohumuna olan ilgisini daha da derinleştirdi.

TOHUM DÖNGÜSÜNÜ SÜRDÜRÜYOR

Fatih Çolak, kendi imkanlarıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında şimdiye dek Türkiye genelinde 150 binden fazla ata tohumunu ücretsiz olarak çiftçilere ulaştırdı. Kendi arazisinde üretim yapan Çolak, elde ettiği ürünleri komşularıyla paylaşıyor, tohum döngüsünü sürdürmek adına ise onlardan çekirdekleri geri istiyor.

"ARAŞTIRDIKÇA DEĞERİNİ ANLADIM"

"Bu işe yıllar önce balkonumda küçük çaplı üretimle başladım" diyen Çolak, o dönem hibrit tohumlarla verim alamadığını belirterek şöyle devam etti:

"Araştırdıkça ata tohumlarının değerini anladım. Türkiye’nin birçok ilinden bu tohumları toparladım ve üretmeye başladım. Dört yıl önce geçirdiğim bir rahatsızlık sonucu uzmanların tavsiyesiyle doğal beslenmeye yöneldim. Bu süreçte şunu fark ettim; eğer ben sağlıklı ürünler yetiştirip tüketebiliyorsam, başkaları için de bir adım atmalıyım."

Çolak sadece üretmekle kalmadı; çocuk esirgeme kurumlarına ve okullara da ücretsiz olarak ata tohumları gönderdi. Tüm maliyetleri kendisi karşılayan Çolak, doğal tarımın toplumun her kesimine ulaşması gerektiğine inanıyor.

"EN BÜYÜK DİLEĞİM..."

10 dönümlük arazisinin 2 dönümünü aktif olarak ektiğini belirten Çolak, "Komşularımla ürünlerimi paylaşıyorum. Karpuz veriyorum, kabak veriyorum. Onlara da ‘Yiyin, ama çekirdeklerini getirin’ diyorum. Böylece döngüyü koruyoruz. En büyük dileğim, ata tohumlarının ülkenin her köşesine ulaşması" diye konuştu.

Çolak, "Türkiye'nin dört bir yanında Şanlıurfa'sından, Konya'sından, Çukurova'ya kadar çiftçilerimize tohumları gönderiyorum. Sağ olsun onlarda pilot bölgelerde bunların ekimini yapıyor. Bunların sonuçlarını görüp kendilerinden karar vermelerini bekliyoruz. Çiftlerimiz tarım kimyasalı kullanmadan daha az maliyetle verimi görünce ekim yaptığı alanları büyütüyor" ifadelerini kullandı.