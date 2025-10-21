Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > 30 bin İsrailli askerin kimliği deşifre oldu! İşte Gazze soykırımının gizli listesi

30 bin İsrailli askerin kimliği deşifre oldu! İşte Gazze soykırımının gizli listesi

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
30 bin İsrailli askerin kimliği deşifre oldu! İşte Gazze soykırımının gizli listesi
İsrail, Gazze, Soykırım, Al Jazeera, Asker, Pilot, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Al Jazeera televizyonu, Gazze’deki hava saldırılarına katılan 30 bin İsrailli asker, pilot ve teknisyenin kimlik bilgilerini içeren gizli belgeyi yayınladı.

Katar merkezli Al Jazeera, Gazze’deki katliamın en çarpıcı belgelerinden birini ortaya çıkardı.

Kanaldan Pazartesi akşamı yayınlanan araştırmada, Gazze Şeridi’ndeki soykırıma katılan yaklaşık 30 bin İsrailli asker ve pilotun kişisel bilgilerini içeren gizli bir belge ifşa edildi.

'GİZLİ OLAN DAHA BÜYÜK PROGRAMINDA' SIZDIRILAN BELGE YAYINLANDI

Gazeteci Tamer Al-Mashaal tarafından sunulan “Gizli Olan Daha Büyük” (Ma Khufiya A'zam) adlı programda, ekranlara getirilen belgede İsrail Hava Kuvvetleri’ne bağlı 30.000 asker, pilot ve teknisyenin isimleri, rütbeleri ve görev adresleri yer aldı.

Al-Mashaal, belgede adı geçen kişilerin Gazze’deki hava saldırılarına doğrudan katıldığını ve bu operasyonların “on binlerce sivilin ölümüne yol açtığını” teyit etti.

30 bin İsrailli askerin kimliği ifşa oldu! İşte Gazze soykırımının gizli listesi - 1. Resim

SIZAN BİLGİLER: İSİMLER, RÜTBELER, OPERASYON KAYITLARI

Sızdırılan veri seti, yalnızca isimleri değil, operasyon kayıtları ve birim bilgilerini de içeriyor.

Belgeler, İsrail ordusunun Gazze’de yürüttüğü saldırıların sistematik biçimde planlandığını ve belirli hava üslerinden koordine edildiğini teyit etti.

Habere göre, listedeki personelin önemli bir kısmı, Ekim 2023’ten itibaren Gazze’ye yönelik hava bombardımanlarında görev aldı.

TEL AVİV SESSİZ

İsrail makamları sızıntı hakkında resmi bir açıklama yapmadı. Ancak askeri kaynaklar, bu gelişmenin “ciddi bir güvenlik ihlali” anlamına gelebileceğini kabul ediyor.

Olay, ülke içinde büyük bir güvenlik paniğine neden oldu.

Al Jazeera’nın yayınladığı belgeler, “artık yalnızca İsrail’in elinde olmayan” bir listeyi dünyaya göstermiş oldu.

SOYKIRIMIN BELGELERİ ARTIK KAMUOYUNDA

Uluslararası hukukçular, belgelerin gelecekte Lahey’deki Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) davalarında delil olarak kullanılabileceğini söyledi.

İSRAİL'DEN HENÜZ YALANLAMA YOK

Tel Aviv yönetimi konuyla ilgili sessizliğini koruyor.

Ne Savunma Bakanlığı ne de İsrail ordusunun sözcülüğü herhangi bir açıklama yapmadı.

Kaynak: Dış Haberler

Hepsiburada, iş ortaklarıyla Efsane Kasım öncesinde bir araya geldiMHK açıkladı: İşte Süper Lig'de erteleme maçlarının hakemleri...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İsrailli yerleşimcinin zeytin hasadı yapan Filistinlilere saldırmasına tepki yağdı! "Burada yapsaydı beynini parçalardık" - Dünyaİsrailli yerleşimcinin zeytin hasadı yapan Filistinlilere saldırmasına tepki yağdı! "Burada yapsaydı beynini parçalardık"83 yaşında bungee jumping yaptı, o anlar izlenme rekoru kırdı - Dünya83 yaşında bungee jumping yaptı, o anlar izlenme rekoru kırdıPutin’in uçağı Budapeşte’ye nasıl gidecek? Bulgaristan ve Türkiye iddiası Avrupa’yı ikiye böldü! - DünyaTürkiye iddiası Avrupa’yı ikiye böldü!Temizlenirken kanser olmayın! Avrupa etanolü yasaklamaya hazırlanıyor - DünyaTemizlenirken kanser olmayın! COVID-19’la hayatımıza girdiABD tarihinde bir ilk! Kongre üyesi İsrail’in oyununu bozdu - DünyaKongre üyesi İsrail’in oyununu bozduDünyanın en pahalı kahvesi adını Guinness'e yazdırdı! Özel fincanlarla servis ediliyor, fiyatı ise dudak uçuklatıyor - DünyaAdını Guinness'e yazdırdı! Bir fincanı asgari ücretten fazla
Sonraki Haber Yükleniyor...