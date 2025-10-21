30 bin İsrailli askerin kimliği deşifre oldu! İşte Gazze soykırımının gizli listesi

Katar merkezli Al Jazeera, Gazze’deki katliamın en çarpıcı belgelerinden birini ortaya çıkardı.

Kanaldan Pazartesi akşamı yayınlanan araştırmada, Gazze Şeridi’ndeki soykırıma katılan yaklaşık 30 bin İsrailli asker ve pilotun kişisel bilgilerini içeren gizli bir belge ifşa edildi.

'GİZLİ OLAN DAHA BÜYÜK PROGRAMINDA' SIZDIRILAN BELGE YAYINLANDI

Gazeteci Tamer Al-Mashaal tarafından sunulan “Gizli Olan Daha Büyük” (Ma Khufiya A'zam) adlı programda, ekranlara getirilen belgede İsrail Hava Kuvvetleri’ne bağlı 30.000 asker, pilot ve teknisyenin isimleri, rütbeleri ve görev adresleri yer aldı.

Al-Mashaal, belgede adı geçen kişilerin Gazze’deki hava saldırılarına doğrudan katıldığını ve bu operasyonların “on binlerce sivilin ölümüne yol açtığını” teyit etti.

SIZAN BİLGİLER: İSİMLER, RÜTBELER, OPERASYON KAYITLARI

Sızdırılan veri seti, yalnızca isimleri değil, operasyon kayıtları ve birim bilgilerini de içeriyor.

Belgeler, İsrail ordusunun Gazze’de yürüttüğü saldırıların sistematik biçimde planlandığını ve belirli hava üslerinden koordine edildiğini teyit etti.

Habere göre, listedeki personelin önemli bir kısmı, Ekim 2023’ten itibaren Gazze’ye yönelik hava bombardımanlarında görev aldı.

TEL AVİV SESSİZ

İsrail makamları sızıntı hakkında resmi bir açıklama yapmadı. Ancak askeri kaynaklar, bu gelişmenin “ciddi bir güvenlik ihlali” anlamına gelebileceğini kabul ediyor.

Olay, ülke içinde büyük bir güvenlik paniğine neden oldu.

Al Jazeera’nın yayınladığı belgeler, “artık yalnızca İsrail’in elinde olmayan” bir listeyi dünyaya göstermiş oldu.

SOYKIRIMIN BELGELERİ ARTIK KAMUOYUNDA

Uluslararası hukukçular, belgelerin gelecekte Lahey’deki Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) davalarında delil olarak kullanılabileceğini söyledi.

İSRAİL'DEN HENÜZ YALANLAMA YOK

Tel Aviv yönetimi konuyla ilgili sessizliğini koruyor.

Ne Savunma Bakanlığı ne de İsrail ordusunun sözcülüğü herhangi bir açıklama yapmadı.