Yerel seçimlerde büyükşehir ve il belediye başkanları, ilçe belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirleniyor. 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen son yerel seçimlerin ardından, “Belediye seçimleri ne zaman? Yerel seçimler hangi yıl yapılacak?” sorularına cevap aranıyor.

BELEDİYE SEÇİMLERİ NE ZAMAN? YEREL SEÇİMLER HANGİ YIL YAPILACAK?

Türkiye’de her 5 yılda bir düzenlenen yerel seçimlerin yapılacağı tarih merak ediliyor.

En son belediye seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde düzenlenmişti.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) henüz resmi bir açıklama yapmasa da, bir sonraki yerel seçimlerin 25 Mart 2029 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

BELEDİYE SEÇİMLERİ NASIL YAPILIYOR?