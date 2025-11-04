Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Belediye seçimleri ne zaman? Yerel seçimler hangi yıl yapılacak?

Belediye seçimleri ne zaman? Yerel seçimler hangi yıl yapılacak?

Belediye seçimleri ne zaman? Yerel seçimler hangi yıl yapılacak?
Türkiye'de bir sonraki belediye seçimlerinin gerçekleştirileceği tarih kamuoyunun gündeminde yer alıyor. Yerel seçimler her 5 yılda bir düzenlenirken, "Belediye seçimleri ne zaman? Yerel seçimler hangi yıl yapılacak?" soruları aramalarda öne çıkıyor.

Yerel seçimlerde büyükşehir ve il belediye başkanları, ilçe belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirleniyor. 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen son yerel seçimlerin ardından, “Belediye seçimleri ne zaman? Yerel seçimler hangi yıl yapılacak?” sorularına cevap aranıyor.

Belediye seçimleri ne zaman? Yerel seçimler hangi yıl yapılacak? - 1. Resim

BELEDİYE SEÇİMLERİ NE ZAMAN? YEREL SEÇİMLER HANGİ YIL YAPILACAK?

Türkiye’de her 5 yılda bir düzenlenen yerel seçimlerin yapılacağı tarih merak ediliyor.

En son belediye seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde düzenlenmişti.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) henüz resmi bir açıklama yapmasa da, bir sonraki yerel seçimlerin 25 Mart 2029 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Belediye seçimleri ne zaman? Yerel seçimler hangi yıl yapılacak? - 2. Resim

BELEDİYE SEÇİMLERİ NASIL YAPILIYOR?

  • Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim takviminin başlangıç tarihini duyurur.

  • Seçim takvimine göre seçime katılacak siyasi partiler, YSK tarafından ilan edilir.

  • Siyasi partilerin oy pusulasındaki yeri, YSK tarafından yapılan kura ile belirlenir.

  • Siyasi partiler, il ve ilçe belediye başkan adayları ile belediye meclisi ve il genel meclisi üyelikleri listelerini YSK’ya teslim eder.

  • Seçim propagandası dönemi, seçimlerden kısa bir süre önce sona erer.

Belediye seçimleri ne zaman? Yerel seçimler hangi yıl yapılacak? - 3. Resim

2025 Golden Boy ödülü sahibini buldu
