Nice nerenin, hangi ülkenin takımı? Fenerbahçe ile karşılaşacak
Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe'nin sahasında ağırlayacağı 'Nice nerenin, hangi ülkenin takımı' merak edildi. Kulübün kadro değeri ve oyuncularıyla ilgili ayrıntılar gündemde.
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçı öncesi karşılaşacağı Nice takımıyla ilgili detaylar merak konusu oldu. Kadro değeri ve ülkesi merak ediliyor.
NİCE NERENİN, HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?
Fransa Ligue 1'de mücadele eden OGC Nice, 1904'te kuruldu. İç saha maçlarını Allianz Riviera’da oynuyor. Kulübün başkanı Jean-Pierre Rivere, teknik direktörü ise 2024 yazında göreve getirilen Franck Haise'dir.
NİCE KADRO DEĞERİ
Nice’in 2025/26 sezonu toplam kadro değeri yaklaşık 175,6 milyon euro olarak görünüyor. Orta sahada Hicham Boudaoui, Morgan Sanson ve Tanguy Ndombele, hücum hattında Terem Moffi ve Mohamed-Ali Cho öne çıkan isimler arasında yer alıyor.
NİCE OYUNCULARI VE PİYASA DEĞERİ
|Oyuncu
|Pozisyon
|Yaş
|Uyruk
|Sözleşme Bitiş
|Piyasa Değeri
|Yehvann Diouf
|Kaleci
|25
|Senegal/Fransa
|30 Haz 2030
|12.00 mil. €
|Maxime Dupé
|Kaleci
|32
|Fransa
|30 Haz 2026
|900 bin €
|Bartosz Zelazowski
|Kaleci
|20
|Polonya
|-
|-
|Youssouf Ndayishimiye
|Stoper
|26
|Burundi
|30 Haz 2027
|12.00 mil. €
|Moïse Bombito
|Stoper
|25
|Kanada/Kongo DC
|30 Haz 2028
|10.00 mil. €
|Juma Bah
|Stoper
|19
|Sierra Leone
|30 Haz 2026
|6.00 mil. €
|Mohamed Abdelmonem
|Stoper
|26
|Mısır
|30 Haz 2028
|4.00 mil. €
|Kojo Peprah Oppong
|Stoper
|21
|Gana
|30 Haz 2029
|1.00 mil. €
|Dante
|Stoper
|41
|Brezilya
|30 Haz 2026
|500 bin €
|Melvin Bard
|Sol Bek
|24
|Fransa
|30 Haz 2028
|15.00 mil. €
|Ali Abdi
|Sol Bek
|31
|Tunus
|30 Haz 2027
|3.00 mil. €
|Jonathan Clauss
|Sağ Bek
|33
|Fransa
|30 Haz 2026
|5.00 mil. €
|Antoine Mendy
|Sağ Bek
|21
|Senegal/Fransa
|30 Haz 2028
|2.50 mil. €
|Charles Vanhoutte
|Ön Libero
|27
|Belçika
|30 Haz 2029
|6.00 mil. €
|Salis Abdul Samed
|Ön Libero
|25
|Gana/Fildişi Sahili
|30 Haz 2028
|5.50 mil. €
|Hicham Boudaoui
|Merkez Orta Saha
|26
|Cezayir
|30 Haz 2027
|15.00 mil. €
|Tanguy Ndombélé
|Merkez Orta Saha
|28
|Fransa/Kongo DC
|30 Haz 2026
|7.00 mil. €
|Morgan Sanson
|Merkez Orta Saha
|31
|Fransa
|30 Haz 2027
|5.00 mil. €
|Djibril Coulibaly
|Merkez Orta Saha
|16
|Fransa/Mali
|30 Haz 2028
|-
|Tom Louchet
|Orta Saha Sağ
|22
|Fransa
|30 Haz 2027
|2.50 mil. €
|Gabin Bernardeau
|On Numara
|19
|Fransa
|30 Haz 2028
|600 bin €
|Jérémie Boga
|Sol Kanat
|28
|Fildişi Sahili/Fransa
|30 Haz 2027
|10.00 mil. €
|Sofiane Diop
|Sol Kanat
|25
|Fas/Fransa
|30 Haz 2027
|10.00 mil. €
|Isak Jansson
|Sol Kanat
|23
|İsveç
|-
|3.50 mil. €
|Mohamed-Ali Cho
|Sağ Kanat
|21
|Fransa/İngiltere
|30 Haz 2028
|15.00 mil. €
|Tiago Gouveia
|Sağ Kanat
|24
|Portekiz
|30 Haz 2026
|4.00 mil. €
|Terem Moffi
|Santrafor
|26
|Nijerya
|30 Haz 2027
|15.00 mil. €
|Kevin Carlos
|Santrafor
|24
|İspanya/Nijerya
|30 Haz 2030
|4.50 mil. €
|Bernard Nguene
|Santrafor
|19
|Kamerun
|30 Haz 2029
|100 bin €
FENERBAHÇE-NİCE MAÇI NE ZAMAN VE NEREDE OYNANACAK?
UEFA Avrupa Ligi 2. hafta karşılaşması 2 Ekim Perşembe günü 19.45'te oynanacak.
