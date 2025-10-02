Nice nerenin, hangi ülkenin takımı? Fenerbahçe ile karşılaşacak

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçı öncesi karşılaşacağı Nice takımıyla ilgili detaylar merak konusu oldu. Kadro değeri ve ülkesi merak ediliyor.

NİCE NERENİN, HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Fransa Ligue 1'de mücadele eden OGC Nice, 1904'te kuruldu. İç saha maçlarını Allianz Riviera’da oynuyor. Kulübün başkanı Jean-Pierre Rivere, teknik direktörü ise 2024 yazında göreve getirilen Franck Haise'dir.

NİCE KADRO DEĞERİ

Nice’in 2025/26 sezonu toplam kadro değeri yaklaşık 175,6 milyon euro olarak görünüyor. Orta sahada Hicham Boudaoui, Morgan Sanson ve Tanguy Ndombele, hücum hattında Terem Moffi ve Mohamed-Ali Cho öne çıkan isimler arasında yer alıyor.

NİCE OYUNCULARI VE PİYASA DEĞERİ

Oyuncu Pozisyon Yaş Uyruk Sözleşme Bitiş Piyasa Değeri Yehvann Diouf Kaleci 25 Senegal/Fransa 30 Haz 2030 12.00 mil. € Maxime Dupé Kaleci 32 Fransa 30 Haz 2026 900 bin € Bartosz Zelazowski Kaleci 20 Polonya - - Youssouf Ndayishimiye Stoper 26 Burundi 30 Haz 2027 12.00 mil. € Moïse Bombito Stoper 25 Kanada/Kongo DC 30 Haz 2028 10.00 mil. € Juma Bah Stoper 19 Sierra Leone 30 Haz 2026 6.00 mil. € Mohamed Abdelmonem Stoper 26 Mısır 30 Haz 2028 4.00 mil. € Kojo Peprah Oppong Stoper 21 Gana 30 Haz 2029 1.00 mil. € Dante Stoper 41 Brezilya 30 Haz 2026 500 bin € Melvin Bard Sol Bek 24 Fransa 30 Haz 2028 15.00 mil. € Ali Abdi Sol Bek 31 Tunus 30 Haz 2027 3.00 mil. € Jonathan Clauss Sağ Bek 33 Fransa 30 Haz 2026 5.00 mil. € Antoine Mendy Sağ Bek 21 Senegal/Fransa 30 Haz 2028 2.50 mil. € Charles Vanhoutte Ön Libero 27 Belçika 30 Haz 2029 6.00 mil. € Salis Abdul Samed Ön Libero 25 Gana/Fildişi Sahili 30 Haz 2028 5.50 mil. € Hicham Boudaoui Merkez Orta Saha 26 Cezayir 30 Haz 2027 15.00 mil. € Tanguy Ndombélé Merkez Orta Saha 28 Fransa/Kongo DC 30 Haz 2026 7.00 mil. € Morgan Sanson Merkez Orta Saha 31 Fransa 30 Haz 2027 5.00 mil. € Djibril Coulibaly Merkez Orta Saha 16 Fransa/Mali 30 Haz 2028 - Tom Louchet Orta Saha Sağ 22 Fransa 30 Haz 2027 2.50 mil. € Gabin Bernardeau On Numara 19 Fransa 30 Haz 2028 600 bin € Jérémie Boga Sol Kanat 28 Fildişi Sahili/Fransa 30 Haz 2027 10.00 mil. € Sofiane Diop Sol Kanat 25 Fas/Fransa 30 Haz 2027 10.00 mil. € Isak Jansson Sol Kanat 23 İsveç - 3.50 mil. € Mohamed-Ali Cho Sağ Kanat 21 Fransa/İngiltere 30 Haz 2028 15.00 mil. € Tiago Gouveia Sağ Kanat 24 Portekiz 30 Haz 2026 4.00 mil. € Terem Moffi Santrafor 26 Nijerya 30 Haz 2027 15.00 mil. € Kevin Carlos Santrafor 24 İspanya/Nijerya 30 Haz 2030 4.50 mil. € Bernard Nguene Santrafor 19 Kamerun 30 Haz 2029 100 bin €

FENERBAHÇE-NİCE MAÇI NE ZAMAN VE NEREDE OYNANACAK?

UEFA Avrupa Ligi 2. hafta karşılaşması 2 Ekim Perşembe günü 19.45'te oynanacak.