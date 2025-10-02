Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Nice nerenin, hangi ülkenin takımı? Fenerbahçe ile karşılaşacak

Nice nerenin, hangi ülkenin takımı? Fenerbahçe ile karşılaşacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Nice nerenin, hangi ülkenin takımı? Fenerbahçe ile karşılaşacak
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe'nin sahasında ağırlayacağı 'Nice nerenin, hangi ülkenin takımı' merak edildi. Kulübün kadro değeri ve oyuncularıyla ilgili ayrıntılar gündemde.

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçı öncesi karşılaşacağı Nice takımıyla ilgili detaylar merak konusu oldu. Kadro değeri ve ülkesi merak ediliyor. 

NİCE NERENİN, HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Fransa Ligue 1'de mücadele eden OGC Nice, 1904'te kuruldu. İç saha maçlarını Allianz Riviera’da oynuyor. Kulübün başkanı Jean-Pierre Rivere, teknik direktörü ise 2024 yazında göreve getirilen Franck Haise'dir.

Nice nerenin, hangi ülkenin takımı? Fenerbahçe ile karşılaşacak - 1. Resim

NİCE KADRO DEĞERİ

Nice’in 2025/26 sezonu toplam kadro değeri yaklaşık 175,6 milyon euro olarak görünüyor. Orta sahada Hicham Boudaoui, Morgan Sanson ve Tanguy Ndombele, hücum hattında Terem Moffi ve Mohamed-Ali Cho öne çıkan isimler arasında yer alıyor. 

Nice nerenin, hangi ülkenin takımı? Fenerbahçe ile karşılaşacak - 2. Resim

NİCE OYUNCULARI VE PİYASA DEĞERİ

OyuncuPozisyonYaşUyrukSözleşme BitişPiyasa Değeri
Yehvann DioufKaleci25Senegal/Fransa30 Haz 203012.00 mil. €
Maxime DupéKaleci32Fransa30 Haz 2026900 bin €
Bartosz ZelazowskiKaleci20Polonya--
Youssouf NdayishimiyeStoper26Burundi30 Haz 202712.00 mil. €
Moïse BombitoStoper25Kanada/Kongo DC30 Haz 202810.00 mil. €
Juma BahStoper19Sierra Leone30 Haz 20266.00 mil. €
Mohamed AbdelmonemStoper26Mısır30 Haz 20284.00 mil. €
Kojo Peprah OppongStoper21Gana30 Haz 20291.00 mil. €
DanteStoper41Brezilya30 Haz 2026500 bin €
Melvin BardSol Bek24Fransa30 Haz 202815.00 mil. €
Ali AbdiSol Bek31Tunus30 Haz 20273.00 mil. €
Jonathan ClaussSağ Bek33Fransa30 Haz 20265.00 mil. €
Antoine MendySağ Bek21Senegal/Fransa30 Haz 20282.50 mil. €
Charles VanhoutteÖn Libero27Belçika30 Haz 20296.00 mil. €
Salis Abdul SamedÖn Libero25Gana/Fildişi Sahili30 Haz 20285.50 mil. €
Hicham BoudaouiMerkez Orta Saha26Cezayir30 Haz 202715.00 mil. €
Tanguy NdombéléMerkez Orta Saha28Fransa/Kongo DC30 Haz 20267.00 mil. €
Morgan SansonMerkez Orta Saha31Fransa30 Haz 20275.00 mil. €
Djibril CoulibalyMerkez Orta Saha16Fransa/Mali30 Haz 2028-
Tom LouchetOrta Saha Sağ22Fransa30 Haz 20272.50 mil. €
Gabin BernardeauOn Numara19Fransa30 Haz 2028600 bin €
Jérémie BogaSol Kanat28Fildişi Sahili/Fransa30 Haz 202710.00 mil. €
Sofiane DiopSol Kanat25Fas/Fransa30 Haz 202710.00 mil. €
Isak JanssonSol Kanat23İsveç-3.50 mil. €
Mohamed-Ali ChoSağ Kanat21Fransa/İngiltere30 Haz 202815.00 mil. €
Tiago GouveiaSağ Kanat24Portekiz30 Haz 20264.00 mil. €
Terem MoffiSantrafor26Nijerya30 Haz 202715.00 mil. €
Kevin CarlosSantrafor24İspanya/Nijerya30 Haz 20304.50 mil. €
Bernard NgueneSantrafor19Kamerun30 Haz 2029100 bin €

FENERBAHÇE-NİCE MAÇI NE ZAMAN VE NEREDE OYNANACAK?

UEFA Avrupa Ligi 2. hafta karşılaşması 2 Ekim Perşembe günü 19.45'te oynanacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Akaryakıta zam mı geliyor, tabelalar değişecek mi? İşte benzin, motorin ve LPG'de güncel fiyatlar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Akaryakıta zam mı geliyor, tabelalar değişecek mi? İşte benzin, motorin ve LPG'de güncel fiyatlar - HaberlerAkaryakıta zam mı geliyor, tabelalar değişecek mi? İşte benzin, motorin ve LPG'de güncel fiyatlarGreen Card başvuru ekranı 2026: Green Card başvurusu ne zaman başlayacak? - HaberlerGreen Card başvuru ekranı 2026: Green Card başvurusu ne zaman başlayacak?Mikeno gemisinde kimler var? Gazze sınırına ulaşan gemide Türk aktivist Huzeyfe Küçükaytekin de var! - HaberlerMikeno gemisinde kimler var? Gazze sınırına ulaşan gemide Türk aktivist Huzeyfe Küçükaytekin de var!2025 KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - Haberler2025 KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?Sinemada bu hafta hangi filmler var? 8 film vizyona giriyor - HaberlerSinemada bu hafta hangi filmler var? 8 film vizyona giriyorEvlilik kredisi ne zaman onaylanır? Başvurular başladı - HaberlerEvlilik kredisi ne zaman onaylanır? Başvurular başladı
Sonraki Haber Yükleniyor...