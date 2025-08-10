Neom SC kimin takımı, hangi ligde, hangi ülkenin? Barış Alper Yılmaz’a ilk teklif geldi!

Türk futbolunun son yıllardaki en dikkat çekici kanat oyuncularından biri olan Barış Alper Yılmaz’a Suudi Arabistan’dan gelen ilgi artık somut adımlara dönüştü.

Transfer konusunda güvenilir kaynaklardan biri olan Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgilere göre, Neom SC yönetimi Galatasaray’a ilk resmi teklifini iletti.

Galatasaray’ın Avrupa kulüpleri için belirlediği bonservis bedelinin 40 milyon Euro olduğu bilinirken, Suudi Arabistan’dan gelecek teklifler için bu rakamın 45-50 milyon Euro seviyesinde tutulması hedefleniyor.

Sarı-kırmızılı yönetim, oyuncunun Avrupa yerine yüksek bedelle Orta Doğu’ya transfer olma ihtimalini masada tutuyor.

NEOM SC KİMİN TAKIMI?

Neom SC Suudi Arabistan’ın Tabuk kentinde bulunan ve adını bölgedeki mega şehir projesi Neom’dan alan futbol kulübüdür.

Kulüp 2023 yılında Suudi Arabistan Spor Bakanlığı’nın girişimiyle Al-Suqoor FC’den devralınarak Neom şirketinin bünyesine katılmıştır. Neom Şirketi yönetim kurulu başkanı ise Kraliyet Prensi Muhammed Bin Salman Bin Abdülaziz'dir.

NEOM SC HANGİ LİGDE?

2024-25 sezonunu Suudi Arabistan Birinci Ligi şampiyonu olarak tamamlayan Neom SC 2025-26 sezonunda ülkenin en üst ligi olan Suudi Pro Ligi’nde mücadele etmeye hak kazanmıştır.

NEOM SC HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Neom SC Suudi Arabistan’a aittir. Maçlarını Tabuk’taki Kral Halid Spor Şehri Stadyumu’nda oynamaktadır. İlerleyen dönemde Neom Stadyumu’nun inşasının da planlandığı biliniyor.

NEOM SC SAHİBİ KİM?

Neom SC’nin sahibi, Suudi Arabistan’ın büyük ölçekli akıllı şehir ve turizm projesini yürüten Neom şirketidir. Kulübün başkanlık görevini Meşari El-Mutayri yürütmektedir.

