Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Neom SC kimin takımı, hangi ligde, hangi ülkenin? Barış Alper Yılmaz’a ilk teklif geldi!

Neom SC kimin takımı, hangi ligde, hangi ülkenin? Barış Alper Yılmaz’a ilk teklif geldi!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Neom SC kimin takımı, hangi ligde, hangi ülkenin? Barış Alper Yılmaz’a ilk teklif geldi!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz, transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Süper Lig devinde yeni sezon hazırlıkları sürerken, Suudi Arabistan’ın yükselen kulüplerinden Neom SC genç oyuncu için resmi teklifini sundu. Neom SC kimin takımı, hangi ligde, hangi ülkenin araştırılmaya başlandı.

Türk futbolunun son yıllardaki en dikkat çekici kanat oyuncularından biri olan Barış Alper Yılmaz’a Suudi Arabistan’dan gelen ilgi artık somut adımlara dönüştü.

Transfer konusunda güvenilir kaynaklardan biri olan Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgilere göre, Neom SC yönetimi Galatasaray’a ilk resmi teklifini iletti.

Neom SC kimin takımı, hangi ligde, hangi ülkenin? Barış Alper Yılmaz’a ilk teklif geldi! - 1. Resim

Galatasaray’ın Avrupa kulüpleri için belirlediği bonservis bedelinin 40 milyon Euro olduğu bilinirken, Suudi Arabistan’dan gelecek teklifler için bu rakamın 45-50 milyon Euro seviyesinde tutulması hedefleniyor.

Sarı-kırmızılı yönetim, oyuncunun Avrupa yerine yüksek bedelle Orta Doğu’ya transfer olma ihtimalini masada tutuyor.

Neom SC kimin takımı, hangi ligde, hangi ülkenin? Barış Alper Yılmaz’a ilk teklif geldi! - 2. Resim

NEOM SC KİMİN TAKIMI?

Neom SC Suudi Arabistan’ın Tabuk kentinde bulunan ve adını bölgedeki mega şehir projesi Neom’dan alan futbol kulübüdür.

Kulüp 2023 yılında Suudi Arabistan Spor Bakanlığı’nın girişimiyle Al-Suqoor FC’den devralınarak Neom şirketinin bünyesine katılmıştır. Neom Şirketi yönetim kurulu başkanı ise Kraliyet Prensi Muhammed Bin Salman Bin Abdülaziz'dir.

Neom SC kimin takımı, hangi ligde, hangi ülkenin? Barış Alper Yılmaz’a ilk teklif geldi! - 3. Resim

NEOM SC HANGİ LİGDE?

2024-25 sezonunu Suudi Arabistan Birinci Ligi şampiyonu olarak tamamlayan Neom SC 2025-26 sezonunda ülkenin en üst ligi olan Suudi Pro Ligi’nde mücadele etmeye hak kazanmıştır.

Neom SC kimin takımı, hangi ligde, hangi ülkenin? Barış Alper Yılmaz’a ilk teklif geldi! - 4. Resim

NEOM SC HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Neom SC Suudi Arabistan’a aittir. Maçlarını Tabuk’taki Kral Halid Spor Şehri Stadyumu’nda oynamaktadır. İlerleyen dönemde Neom Stadyumu’nun inşasının da planlandığı biliniyor.

Neom SC kimin takımı, hangi ligde, hangi ülkenin? Barış Alper Yılmaz’a ilk teklif geldi! - 5. Resim

NEOM SC SAHİBİ KİM?

Neom SC’nin sahibi, Suudi Arabistan’ın büyük ölçekli akıllı şehir ve turizm projesini yürüten Neom şirketidir. Kulübün başkanlık görevini Meşari El-Mutayri yürütmektedir.

Neom SC kimin takımı, hangi ligde, hangi ülkenin? Barış Alper Yılmaz’a ilk teklif geldi! - 6. Resim

NEOM SC OYUNCULARI

Kaleciler

Mustafa Malayekah (Suudi Arabistan)

Mohanad Al-Shehri (Suudi Arabistan)

Marcin Bułka (Polonya)

Muhammed El-Hakim (Suudi Arabistan)

Defans

Muhammed El-Breik (Suudi Arabistan)

Fahad El-Harbi (Suudi Arabistan)

Usame El-Halef (Suudi Arabistan)

Ahmed Hegazi (Mısır)

İslam Havsavi (Suudi Arabistan)

Muhammed D. El-Dossari (Suudi Arabistan)

Muhammed W. El-Dossari (Suudi Arabistan)

Faris Abdi (Suudi Arabistan)

Nathan Zézé (Fransa)

Orta Saha

Abbas El-Hasan (Suudi Arabistan)

Salman el-Faraj (Suudi Arabistan)

Abdulmalik Al-Oyayari (Suudi Arabistan)

Riyad Sharahili (Suudi Arabistan)

Alfa Semedo (Gine-Bissau)

Ali El-Asmari (Suudi Arabistan)

Saimon Bouabré (Fransa)

Amadou Koné (Fildişi Sahili)

Alaa Al-Hicji (Suudi Arabistan)

Abdulaziz Nur (Suudi Arabistan)

Nevaf El-Cenahi (Suudi Arabistan)

Forvet

Said Benrahma (Cezayir)

Hasan el-Ali (Suudi Arabistan)

Ahmed Abdu Jaber (Suudi Arabistan)

Alexandre Lacazette (Fransa)

Thamer Al-Khaibari (Suudi Arabistan)

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türk İHA’sı ilk kez törenle görücüye çıktı: Bayraktar TB2 Hırvatistan semalarında!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Passolig kalktı mı, hala geçerli mi, maç biletleri nasıl ve nereden alınacak? Passo anlaşmalı takımlar listesi 2025 - HaberlerPassolig kalktı mı, hala geçerli mi, maç biletleri nasıl ve nereden alınacak? Passo anlaşmalı takımlar listesi 2025beIN Sports tek maç satın alma var mı, nasıl yapılır? Süper Lig ve 1. Lig maçları için heyecan dorukta! - HaberlerbeIN Sports tek maç satın alma var mı, nasıl yapılır? Süper Lig ve 1. Lig maçları için heyecan dorukta!Riva'da denize girmek yasak mı? Beykoz Kaymakamlığı duyurdu - HaberlerRiva'da denize girmek yasak mı? Beykoz Kaymakamlığı duyurduGediz elektrik kesintisi listesi 10-13 Ağustos: İzmir planlı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? - HaberlerGediz elektrik kesintisi listesi 10-13 Ağustos: İzmir planlı elektrik kesintisi ne zaman bitecek?Tarih belli oldu! Fenerbahçe Feyenoord biletleri ne zaman satışa çıkacak, maç biletleri ne kadar? - HaberlerTarih belli oldu! Fenerbahçe Feyenoord biletleri ne zaman satışa çıkacak, maç biletleri ne kadar?Avukat Rezan Epözdemir kimdir, neden gözaltına alındı? Minguzzi ailesinin avukatı hakkındaki suçlamalar gündemde! - HaberlerAvukat Rezan Epözdemir kimdir, neden gözaltına alındı? Minguzzi ailesinin avukatı hakkındaki suçlamalar gündemde!
Sonraki Haber Yükleniyor...