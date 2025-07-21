Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki rakibi Feyenoord oldu. Futbolseverler ise Feyenoord hangi ülkenin takımı, kaç kez şampiyon oldu, hangi ligde oynuyor sorularını gündeme getirdi. 1908 yılında Wilhelmina adıyla kurulan kulübe dair detaylar araştırılmaya başlandı.

İsviçre'nin Nyon şehrinde gerçekleştirilen UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu kura çekiminde, Fenerbahçe'nin rakibi belirlendi. Kura çekimi sonrası Feyenoord hangi ülkenin takımı, kaç kez şampiyon oldu, hangi ligde oynuyor soruları gündemde yer buldu.

FEYENOORD HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Feyenoord Hollanda’nın Rotterdam şehrinde kurulan köklü bir takımdır.

1908 yılında Wilhelmina ismiyle kurulan takım, daha sonra SC Feijenoord adını almış ve 1973’ten itibaren uluslararası alanda daha kolay telaffuz edilebilmesi amacıyla Feyenoord ismiyle anılmaya başlamıştır.

Kırmızı ve beyaz renklere sahip olan Feyenoord Hollanda futbolunun en tanınmış ve köklü temsilcilerinden biridir.

FEYENOORD KAÇ KEZ ŞAMPİYON OLDU?

Feyenoord bugüne kadar Hollanda 1. Ligi Eredivisie’de toplam 16 kez şampiyon oldu.

Feyenoord 14 kez Hollanda Kupası (KNVB Beker) ve 5 kez Hollanda Süper Kupası’nı (Johan Cruijff Schaal) kazanmıştır. Uluslararası alanda ise 1 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, 2 UEFA Kupası ve 1 Kıtalararası Kupa şampiyonluğu ile dikkat çekmektedir.

Feyenoord Hollanda’da Ajax ve PSV ile birlikte ligde hiç küme düşmeyen üç takımdan biridir.

FEYENOORD HANGİ LİGDE OYNUYOR?

Feyenoord Hollanda'nın en üst düzey profesyonel futbol ligi olan Eredivisie’de mücadele ediyor. Hollanda Rotterdam temsilcisi 2024-2025 sezonunu Eredivisie’de sürdürmekte.