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St. Pölten hangi ülkenin takımı? Beşiktaş ile hazırlık maçında karşılaşıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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St. Pölten hangi ülkenin takımı? Beşiktaş ile hazırlık maçında karşılaşıyor
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Beşiktaş 2025-26 sezonuna iddialı bir başlangıç yapmak için hazırlık maçına çıkıyor. St. Pölten ile 10 Temmuz Perşembe günü karşılaşacak St. Pölten hangi ülkenin takımı, kadro değeri ne kadar merak ediliyor.

Beşiktaş yeni sezona hazırlıklarını hem transfer hem hazırlık süreciyle iddialı bir şekilde sürdürüyor. Avusturya'da kamp yapan Beşiktaş ilk hazırlık maçını St. Pölten ile yapacak. 

ST. PÖLTEN HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Avusturya takımı olan St. Pölten'in tam adı Sportklub Niederösterreich St. Pölten'dir. 

Aşağu Avusturya eyaletinin başkenti Sankt Pölten'de 2000 yılında kurulan kulüp, Erste Liga'da mücadele ediyor. 

ST. Pölten hangi ülkenin takımı? Beşiktaş ile hazırlık maçında karşılaşıyor - 1. Resim

ST. PÖLTEN KADRO DEĞERİ NE KADAR?

2025/26 sezonu için toplam kadro değeri 3.48 milyon euro olduğu tahmin ediliyor. 22 oyuncu ile yaş ortalaması 24.4 olan genç oyuncu kadrosundan oluşuyor. 

ST. Pölten hangi ülkenin takımı? Beşiktaş ile hazırlık maçında karşılaşıyor - 2. Resim

ST. PÖLTEN BEŞİKTAŞ KARŞILAŞMASI

10 Temmuz Perşembe günü TSİ 20.00'de St. Pölten-Beşiktaş hazırlık maçı oynanacak. Maç NV Arena'da oynanacak mücadele HT Spor ekranlarında yayımlanacak.  

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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