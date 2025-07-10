St.Pölten-Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş'ın hazırlık maçı programı belli oldu!

Kaynak: Türkiye Gazetesi 10 Temmuz 2025 09:13 - Güncelleme: 10 Temmuz 2025 09:13 - Güncelleme:

2024-2025 sezonu hazırlıklarına Avusturya’da start veren Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde ilk sınavına çıkıyor. Siyah-beyazlılar, sezon öncesi kampındaki ilk hazırlık maçında Avusturya 2. Lig ekiplerinden St. Pölten ile karşılaşacak. St.Pölten-Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor.

Yeni transferler Tammy Abraham ve David Jurasek’in de yer alabileceği mücadele, taraftarlar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Peki, Beşiktaş - St. Pölten maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak, maç hangi kanalda canlı yayınlanacak? ST. PÖLTEN - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA? Beşiktaş’ın yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynayacağı ilk hazırlık maçı futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Siyah-beyazlı ekip Avusturya 2. Lig takımlarından St. Pölten ile karşı karşıya gelecek. Mücadele HT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. İlgili Haber Orkun Kökçü Beşiktaş transferi gündemde: Orkun Kökçü’nün maaşı ve piyasa değeri ne kadar? ST. PÖLTEN - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA? Yeni sezon öncesi ilk ciddi provasına çıkacak olan Beşiktaş St. Pölten ile 10 Temmuz 2025 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Maç Avusturya’nın St. Pölten şehrinde yer alan NV Arena’da saat 20.00’de başlayacak. İlgili Haber Orkun Kökçü adım adım Kartal oluyor! Beşiktaş yılın transferini gerçekleştirmeye çok yaklaştı BEŞİKTAŞ HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI 10 Temmuz Perşembe: TSİ 20.00 Beşiktaş-ST Pölten (NV Arena) 13 Temmuz Pazar: TSİ 18.00 Beşiktaş-FC Admira Wacker (Datenpol Arena) 16 Temmuz Çarşamba: TSİ 19.30 Beşiktaş-Wolfsberger AC (Alpenstadion Kapfenberg) 17 Temmuz Perşembe: TSİ 19.30 Beşiktaş-Petrzalka 1898 (Ergo Arena) İlgili Haber Arda Güler ilk 11’de bekleniyor! PSG - Real Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta?

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Betül Tokkan