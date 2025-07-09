Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Arda Güler ilk 11’de bekleniyor! PSG - Real Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta?

Arda Güler ilk 11’de bekleniyor! PSG - Real Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Arda Güler ilk 11’de bekleniyor! PSG - Real Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda heyecan dorukta! Yarı final aşamasında futbolseverleri ekran başına kilitleyecek dev mücadelede Paris Saint-Germain ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. PSG - Real Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta merak edilirken Arda Güler ilk 11 maç kadrosunda mı sorgulanmaya başlandı.

PSG - Real Madrid maçı için nefesler tutuldu! Arda Güler ilk 11’de mi, PSG - Real Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta başlayacak soruları futbolseverlerin gündeminde yerini almış durumda.

Paris Saint-Germain, B Grubu’nda 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle lider olarak gruptan çıktı. Çeyrek finalde ise sırasıyla Inter Miami ve Bayern Münih’i eleyerek yarı finale yükseldi. Real Madrid ise H Grubu’nda 2 galibiyet ve 1 beraberlikle namağlup unvanıyla çeyrek finale adını yazdırdı.

Arda Güler ilk 11’de bekleniyor! PSG - Real Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta? - 1. Resim

PSG - REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı final mücadelesinde Paris Saint-Germain ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. PSG - Real Madrid maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.

Arda Güler ilk 11’de bekleniyor! PSG - Real Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta? - 2. Resim

PSG - REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

PSG - Real Madrid maçı 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak. Finale sın bir adım kalırken bu akşamki mücadele de büyük bir heyecanla bekleniyor.

Arda Güler ilk 11’de bekleniyor! PSG - Real Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta? - 3. Resim

PSG - REAL MADRID MAÇINDA ARDA GÜLER İLK 11'DE Mİ?

Borussia Dortmund’a karşı gösterdiği performansla dikkat çeken Arda'nın, PSG karşısında da ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor.

Arda Güler ilk 11’de bekleniyor! PSG - Real Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta? - 4. Resim

PSG - REAL MADRID MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11

PSG: G. Donnarumma, A. Hakimi, Marquinhos, L. Beraldo, N. Mendes, J. Neves, Vitinha, F. Ruiz, B. Barcola, D. Doué, K. Kvaratskhelia

Real Madrid: T. Courtois, R. Asencio, A. Tchouaméni, A. Rüdiger, T. Alexander-Arnold, F. Valverde, A. Güler, J. Bellingham, F. Garcia, K. Mbappé, Vinícius Jr.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Erol Evgin’in gurur günü! Torununu mezun ettiği fotoğrafa yorum yağdı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İklim Kanunu tüm maddeleri: İklim kanunu nedir, kabul eden ülkeler hangileri? - Haberlerİklim Kanunu tüm maddeleri: İklim kanunu nedir, kabul eden ülkeler hangileri?Passolig iptal mi oldu, maçlara nasıl girilecek? TFF stadyumlara giriş yönetmeliğinin değiştiğini duyurdu - HaberlerPassolig iptal mi oldu, maçlara nasıl girilecek? TFF stadyumlara giriş yönetmeliğinin değiştiğini duyurduUzak Şehir ne zaman başlayacak? Yeni sezona geri sayım - HaberlerUzak Şehir ne zaman başlayacak? Yeni sezona geri sayımSağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı başvuruları ne zaman? Bakan Memişoğlu'ndan 18 bin personel açıklaması - HaberlerSağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı başvuruları ne zaman? Bakan Memişoğlu'ndan 18 bin personel açıklamasıBurhanettin Duran kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Burhanettin Duran hakkında merak edilenler - HaberlerBurhanettin Duran kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Burhanettin Duran hakkında merak edilenlerİZSU 9 Temmuz su kesinti listesi: İzmir'de sular ne zaman gelecek, kesinti ne zaman bitecek? - HaberlerİZSU 9 Temmuz su kesinti listesi: İzmir'de sular ne zaman gelecek, kesinti ne zaman bitecek?
Sonraki Haber Yükleniyor...