Arda Güler ilk 11’de bekleniyor! PSG - Real Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta?
FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda heyecan dorukta! Yarı final aşamasında futbolseverleri ekran başına kilitleyecek dev mücadelede Paris Saint-Germain ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. PSG - Real Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta merak edilirken Arda Güler ilk 11 maç kadrosunda mı sorgulanmaya başlandı.
PSG - Real Madrid maçı için nefesler tutuldu! Arda Güler ilk 11’de mi, PSG - Real Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta başlayacak soruları futbolseverlerin gündeminde yerini almış durumda.
Paris Saint-Germain, B Grubu’nda 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle lider olarak gruptan çıktı. Çeyrek finalde ise sırasıyla Inter Miami ve Bayern Münih’i eleyerek yarı finale yükseldi. Real Madrid ise H Grubu’nda 2 galibiyet ve 1 beraberlikle namağlup unvanıyla çeyrek finale adını yazdırdı.
PSG - REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı final mücadelesinde Paris Saint-Germain ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. PSG - Real Madrid maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.
PSG - REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?
PSG - Real Madrid maçı 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak. Finale sın bir adım kalırken bu akşamki mücadele de büyük bir heyecanla bekleniyor.
PSG - REAL MADRID MAÇINDA ARDA GÜLER İLK 11'DE Mİ?
Borussia Dortmund’a karşı gösterdiği performansla dikkat çeken Arda'nın, PSG karşısında da ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor.
PSG - REAL MADRID MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11
PSG: G. Donnarumma, A. Hakimi, Marquinhos, L. Beraldo, N. Mendes, J. Neves, Vitinha, F. Ruiz, B. Barcola, D. Doué, K. Kvaratskhelia
Real Madrid: T. Courtois, R. Asencio, A. Tchouaméni, A. Rüdiger, T. Alexander-Arnold, F. Valverde, A. Güler, J. Bellingham, F. Garcia, K. Mbappé, Vinícius Jr.