Arda Güler ilk 11’de bekleniyor! PSG - Real Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda heyecan dorukta! Yarı final aşamasında futbolseverleri ekran başına kilitleyecek dev mücadelede Paris Saint-Germain ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. PSG - Real Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta merak edilirken Arda Güler ilk 11 maç kadrosunda mı sorgulanmaya başlandı.

PSG - Real Madrid maçı için nefesler tutuldu! Arda Güler ilk 11’de mi, PSG - Real Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta başlayacak soruları futbolseverlerin gündeminde yerini almış durumda.

Paris Saint-Germain, B Grubu’nda 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle lider olarak gruptan çıktı. Çeyrek finalde ise sırasıyla Inter Miami ve Bayern Münih’i eleyerek yarı finale yükseldi. Real Madrid ise H Grubu’nda 2 galibiyet ve 1 beraberlikle namağlup unvanıyla çeyrek finale adını yazdırdı.

PSG - REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı final mücadelesinde Paris Saint-Germain ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. PSG - Real Madrid maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.

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PSG - REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

PSG - Real Madrid maçı 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak. Finale sın bir adım kalırken bu akşamki mücadele de büyük bir heyecanla bekleniyor.

PSG - REAL MADRID MAÇINDA ARDA GÜLER İLK 11'DE Mİ?

Borussia Dortmund’a karşı gösterdiği performansla dikkat çeken Arda'nın, PSG karşısında da ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor.

PSG - REAL MADRID MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11

PSG: G. Donnarumma, A. Hakimi, Marquinhos, L. Beraldo, N. Mendes, J. Neves, Vitinha, F. Ruiz, B. Barcola, D. Doué, K. Kvaratskhelia

Real Madrid: T. Courtois, R. Asencio, A. Tchouaméni, A. Rüdiger, T. Alexander-Arnold, F. Valverde, A. Güler, J. Bellingham, F. Garcia, K. Mbappé, Vinícius Jr.