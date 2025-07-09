Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fernando Muslera, Estudiantes'te ilk maçına çıktı! Performansı tepki çekti, hakeme sinirlendi

Fernando Muslera, Estudiantes'te ilk maçına çıktı! Performansı tepki çekti, hakeme sinirlendi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fernando Muslera, Estudiantes&#039;te ilk maçına çıktı! Performansı tepki çekti, hakeme sinirlendi
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'a geçtiğimiz ay gözyaşlarıyla veda eden Fernando Muslera, 14 yıl aradan sonra ilk kez başka bir takımın formasıyla mücadele etti. Velez Sarsfield'a karşı Supercopa Internacional finalinde Arjantin ekibi Estudiantes'in kalesini koruyan 39 yaşındaki Uruguaylı yıldız, sahadan hayal kırıklığıyla ayrıldı.

Galatasaray'da 14 sezonda 19 kupa kazanan Fernando Muslera, yeni takımı Estudiantes'in formasıyla ilk maçına Supercopa Internacional finalinde Velez Sarsfield karşısında çıktı. Velez Sarsfield, yoğun sis altında oynanan müsabakada 2-0 galip geldi ve şampiyon oldu.

Fernando Muslera, Estudiantes'te ilk maçına çıktı! Performansı tepki çekti, hakeme sinirlendi - 1. Resim

HAKEME TEPKİ

14 yıl sonra başka bir takımın formasıyla mücadele eden Muslera, sahadan üzgün ayrıldı. Sis nedeniyle görüş alanı oldukça azalan 39 yaşındaki file bekçisi, yediği golden sonra sinirlenerek, hakeme tepki gösterdi.

Fernando Muslera, Estudiantes'te ilk maçına çıktı! Performansı tepki çekti, hakeme sinirlendi - 2. Resim

DÜŞÜK PUAN ALDI

Yoğun sisin etkisiyle adeta göz gözü görmeyen karşılaşmadaki performansı tartışma konusu olan Fernando Muslera, sahanın en düşük puan isimlerden oldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Muhammed Salah’tan Bodrum’a büyük yatırım: Satın aldığı villanın değeri ağızları açık bıraktıTartışmalar sürerken son anket yayınlandı! Zirvedeki parti, rakibine 3 puanlık fark attı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trabzon’un istediği Boga’dan nice yönetimine çağrı: Bırakın gideyim - SporTrabzon’un istediği Boga’dan nice yönetimine çağrı!Galatasaray, Osimhen için bütün gemileri yaktı! - SporGalatasaray, Osimhen için bütün gemileri yaktı!Takım ile Orkun Kökçü arasındaki aşk da engel de büyük! Doğuştan Beşiktaşlı ama... - SporDoğuştan Beşiktaşlı ama engel büyükHoş geldin yeğenim! Fenerbahçe'den Duran Emmi sürprizi - SporFenerbahçe'den Duran Emmi sürpriziPSG’den çifte müjde yakın! Fenerbahçe, hem Skriniar hem de Asensio için pazarlıkta  - SporF.Bahçe hem Skriniar hem de Asensio'yu istiyorBahçeli-Hacıosmanoğlu görüşmesi! Ne konuşuldu? - SporBahçeli-Hacıosmanoğlu görüşmesi! Ne konuşuldu?
Sonraki Haber Yükleniyor...