Fernando Muslera, Estudiantes'te ilk maçına çıktı! Performansı tepki çekti, hakeme sinirlendi

Kaynak: Türkiye Gazetesi 9 Temmuz 2025 08:55 - Güncelleme: 9 Temmuz 2025 09:03 - Güncelleme:

Galatasaray'a geçtiğimiz ay gözyaşlarıyla veda eden Fernando Muslera, 14 yıl aradan sonra ilk kez başka bir takımın formasıyla mücadele etti. Velez Sarsfield'a karşı Supercopa Internacional finalinde Arjantin ekibi Estudiantes'in kalesini koruyan 39 yaşındaki Uruguaylı yıldız, sahadan hayal kırıklığıyla ayrıldı.

Galatasaray'da 14 sezonda 19 kupa kazanan Fernando Muslera, yeni takımı Estudiantes'in formasıyla ilk maçına Supercopa Internacional finalinde Velez Sarsfield karşısında çıktı. Velez Sarsfield, yoğun sis altında oynanan müsabakada 2-0 galip geldi ve şampiyon oldu. HAKEME TEPKİ 14 yıl sonra başka bir takımın formasıyla mücadele eden Muslera, sahadan üzgün ayrıldı. Sis nedeniyle görüş alanı oldukça azalan 39 yaşındaki file bekçisi, yediği golden sonra sinirlenerek, hakeme tepki gösterdi. DÜŞÜK PUAN ALDI Yoğun sisin etkisiyle adeta göz gözü görmeyen karşılaşmadaki performansı tartışma konusu olan Fernando Muslera, sahanın en düşük puan isimlerden oldu. İlgili Haber Muslera yıllarca eleştirilmişti! Neden Türkçe röportaj vermediği ortaya çıktı

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gökhan Karataş