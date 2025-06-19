Muslera yıllarca eleştirilmişti! Neden Türkçe röportaj vermediği ortaya çıktı

Galatasaray'a 2021 yılında Lazio'dan transfer olan Fernando Muslera, Başkan Dursun Özbek ile düzenlediği basın toplantısında, 14 sezonluk Türkiye kariyerine gözyaşları içinde nokta koyduğunu duyurdu. Sarı-kırmızılılarda uzun yıllar takım kaptanlığı da yapan Uruguaylı file bekçisi, Türkçe röportaj vermediği için hakkında yapışan eleştirilere cevap verdi.

Fernando Muslera, 14 yıllık Galatasaray kariyerini; 8 Süper Lig, 6 TFF Süper Kupa ve 5 Türkiye Kupası kazanarak tamamladı. Muhteşem başarısı ile bir diğer kulüp efsanesi Bülent Korkmaz'ı geride bırakan deneyimli kaleci, en çok kupa kazanan oyuncu olarak Türk futbol tarihine geçti.

NEDEN TÜRKÇE RÖPORTAJ VERMEDİ?

Ülkemizde bulunduğu süre boyunca Türkçe röportaj vermemesi dikkat çeken Muslera, zaman zaman bu konuda eleştirilerin odağı olmuştu. Tecrübeli file bekçisi, kulüp resmi sosyal medya hesabına verdiği Türkçe röportajda bunun sebebini ilk kez açıkladı.

"NANDO OLARAK DEĞİL, KAPTAN OLARAK KONUŞUYORUM"

Galatasaray'ı uzu yıllar kaptan olarak temsil eden Muslera, "Türkçe röportaj vermememin sebebi şu; ben röportaj verirken Galatasaray kaptanı olarak konuşuyorum, Nando olarak değil. Orada hata yasak. Taraftar belki yanlış anlar, mesaj aynı olmaz. Yüzde 100 İspanyolca konuşmamın sebebi buydu. Halbuki hep Türkçe konuşuyorum" ifadelerini kullandı.