Galatasaray anlaşmayı resmen duyurdu! Fernando Muslera'nın yeni görevi ortaya çıktı

Galatasaray'ın 2011 yılında İtalyan ekibi Lazio'dan transfer ettiği Fernando Muslera, dün akşam RAMS Park'ta Başakşehir FK'yı 2-0 mağlup ettikleri maçta son kez sarı-kırmızılı takımın kalesini korudu. Sözleşmesi bitmesine rağmen Uruguaylı file bekçisinin, Galatasaray Kulübü'ne hizmet etmeye devam edeceği açıklanmıştı. İmzalanan resmi anlaşmayla birlikte Muslera'nın yeni görevinin detayları belli oldu.

Sarı-kırmızılılarda bir devir sona erdi. Eski milli futbolcu Bülent Korkmaz'ın rekorunu geçerek, Türk futbol tarihinde en çok kupa (8 Süper Lig, 6 TFF Süper Kupa, 5 Türkiye Kupası) kazanan oyuncu olan Fernando Muslera, son kez Galatasaray formasıyla sahada mücadele etti.

Başakşehir FK'yı 2-0 yendikleri mücadele sonunda gözyaşlarıyla sarı-kırmızılı formaya veda eden 39 yaşındaki file bekçisi, efsane olduğu kulübe farklı bir alanda hizmet etmeye devam edecek.

ANLAŞMANIN DETAYLARI AÇIKLANDI

Başkan Dursun Özbek, geçtiğimiz ün düzelenen basın toplantısında, "Muslera ile protokol imzaladık. Bundan sonraki süreçte Galatasaray'ın başarısı için uluslararası alanda çalışacak" demişti. Söz konusu anlaşmanın detayları ortaya çıktı. Galatasaray Kulübü, Fernando Muslera’nın sahibi olduğu Sportivo Bella Italia (Litoral SAD) ile protokol imzaladı.

"GÜNEY AMERİKA'DA KULÜPLERLE İLETİŞİM VE OYUNCU GÖZLEMCİLİĞİ"

Sarı-kırmızılı kulübün resmi sitesinde yer alan "Efsane kaptan Fernando Muslera ile iş birliği" başlıklı açıklama şöyle: