Bülent Korkmaz'dan Emre Belözoğlu açıklaması! 'Hani diyor ya ben Fenerbahçeliydim'

Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı aldığı kadronun kaptanlığını yapan efsane futbolcu Bülent Kokrmaz, gündeme dair açıklamalar yaptı. Emre Belözoğlu hakkında konuşan Korkmaz, "Hani diyor ya 'Ben Fenerbahçeliydim', vallahi ben bilmiyordum." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın efsane kaptanı Bülent Korkmaz, sarı-kırmızılıların şampiyonluğu sonrası açıklamalar yaptı. Korkmaz, Fenerbahçeli olduğunu açıklayan Emre Belözoğlu hakkında açıklamalar yaptı.

Bülent Korkmaz'ın KAFA TV'ye yaptığı açıklamalar şu şekilde:

OKAN BURUK'A YETİŞMEK ZOR

"Okan Buruk şu an Türkiye'nin 1 numaralı teknik direktörü. Kırılmadık rekor bırakmadı, ona yetişmek imkansız. İnşallah bunu, Avrupa kupalarında da oyun olarak yaptı ama puan olarak devam ettirir."

FATİH HOCAYLA TARTIŞAMAZDIN

"Fatih Terim, her şeyin mükemmel olmasını isteyen bir teknik direktör ama futbol hatalar oyunu. Zaten başarısı bundan dolayıdır. Tartışmalarımız olmadı zaten o dönem Fatih hocayla tartışamazdın (Gülerek), Hagi bir kere yapmıştı, yedek olmuştu.

VALLAHİ BEN BİLMİYORDUM

"Emre Belözoğlu bizim elimizde büyüdü. Hani diyor ya 'Ben Fenerbahçeliydim', vallahi ben bilmiyordum. Oraya gidince söyledi."