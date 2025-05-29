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Fernando Muslera gözyaşlarıyla Türkiye'ye veda etti! "Galatasaray'da son maçım"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fernando Muslera gözyaşlarıyla Türkiye&#039;ye veda etti! &quot;Galatasaray&#039;da son maçım&quot;
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray kalesini 14 yıldır başarıyla koruyan, "Türk futbol tarihinin en çok kupa kazanan oyuncusu" unvanını kazanan Fernando Muslera, Galatasaray'a veda etti. Başkan Dursun Özbek ile çıktığı basın toplantısında gözyaşları içinde açıklama yapan Uruguaylı file bekçisi, "Yarın son maçıma çıkacağım" dedi.

Galatasaray'da takım kaptanı Fernando Muslera, Kulüp Başkanı Dursun Özbek ile basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 2011'de Serie A kulübü Lazio'dan tarnsfer olduğu Türkiye'de 14 sezon boyunca forma giyen yıldız file bekçisi, Galatasaray kariyerine nokta koyduğunu duyurdu.

Fernando Muslera gözyaşlarıyla veda etti!

"İÇİMİZDEN BİRİ"

Dursun Özbek, "Nando'nun yanında olmayı özellikle istedim. Galatasaray'ımıza verdiği emek ve çaba için teşekkür etmek istiyorum. Bizim için bir yabancı futbolcu değil, içimizden biri. Futbol takımımızın kazandığı tüm başarılarda onun da imzası var. Kendisiyle bir protokol imzaladık ve bundan sonraki süreçte Galatasaray'ın başarısı için uluslararası alanda çalışacak. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

"GALATASARAY'A GELMEK HAYATIMIN EN DOĞRU KARARIYDI"

Bu sezon kazandığı 2 kupayla birlikte Galatasaray'ın unutulmaz futbolcularından Bülent Korkmaz'ın rekorunu kıran (8 Süper Lig, 6 TFF Süper Kupa, 5 Türkiye Kupası) 39 yaşındaki kaleci, "Yarın son maçıma çıkacağım. Gurur duyduğum 14 seneden sonra kazandığımız başarılar için herkese teşekkür ediyorum. Galatasaray'a gelmek hayatımın en doğru kararıydı. Fatih Terim'e, Taffarel'e, beni buraya getiren herkese çok teşekkür ediyorum. "Her bir takım arkadaşıma teşekkür ederek devam etmek istiyorum. Çok büyük hocalarla güzel seneler geçirdim. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Benim için başkandan ötesi, bir abi. Okan Buruk'a çok teşekkür ediyorum. Türkiye'nin en iyi hocası olduğunu gösterdi. Aynı zamanda futbol dışında vakit geçiren, ailesini ve arkadaşlarını benimle tanıştıran. Kötü günlerimde yanımda olan herkese teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Fernando Muslera gözyaşlarıyla veda etti!

"HAYATIMIN SONUNA KADAR GALATASARAY BİR PARÇAM OLACAK"

Gözyaşlarıyla açıklama yapan sarı-kırmızılı takımın kaptanı, "Çok duygusal bir an. Basına da çok teşekkür etmek istiyorum. Bu süreç içerisinde mücadele ettiğimiz kulüplerin başkanlarına da teşekkür ediyorum. Kemerburgaz ve Florya'da çalışan herkese teşekkür etmek istiyorum. Unuttuğum insanlar varsa onlardan çok özür diliyorum. Bu seneki takım arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ediyorum, 25'nci şampiyonluğu ve 5'inci yıldızı hep birlikte kazandık. Gösterdikleri destek için yönetime teşekkür ediyorum. Futbolcu olarak Galatasaray döneminin kapanıyor olabilir ama hayatımın sonuna kadar Galatasaray bir parçam olacak" şeklinde konuştu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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