İşte o anlarda yaşananlar! Kayserispor kalecisinden Muslera'ya: "Penaltıyı atarsan..."

Galatasaray kalecisi Muslera'nın Kayserispor karşısında penaltıdan kaydettiği gol maçın en çok konuşulan anlarından oldu. Kayserispor kalecisi Bilal Bayazıt, maçın ardından o gole dair konuştu ve Muslera ile aralarında geçen diyaloğu anlattı.

Süper Lig'in 36'ncı haftasında Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray, şampiyonluğunu ilan etti. Maça damga vuran anlardan birisi ise sarı kırmızılıların kalecisi Fernando Muslera'nın penaltıdan kaydettiği gol oldu.

Maçın ardından Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho tarafından eleştirilen gol ile ilgili Kayserispor cephesinden açıklama geldi.

"ONA ZATEN SÖYLEDİM..."

Kayserispor kalecisi Bilal Bayazıt, Muslera'nın kendisine penaltıdan gol atmasıyla ilgili olarak Beyaz TV'ye konuştu.

Bayazıt'ın açıklamaları şöyle:

"Penaltıyı vermeyebilirdi de hakem, Morata benim ayağıma vurdu. Ben zaten yerdeydim, ayağımı yukarı kaldıramazdım. Sonuçta Muslera, kalıp kalmayacağı belli değil. Belki onun son maçıydı. Ona da onu söyledim maçta. Güzel bir diyaloğumuz var Muslera'yla.

Ona zaten 'Atarsan kırılmam sana karşı' dedim. Çünkü örnek aldığım bir kaleci, saygı duyduğum bir kaleci. Çok şey öğrendiğim bir kaleci hatta...

Galatasaray hak ettiği şampiyonluğu kutluyor. Onları tebrik ediyorum."