Muslera'yı eleştiren Mourinho fena yakalandı! Meğer aynısını kendisi de yapmış

Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan ettiği Kayserispor maçında sarı kırmızılıların kalecisi Muslera, penaltıdan gol attı ve skor 3-0'a geldi. Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho maçın ardından bu golü eleştirdi ancak kendisinin de geçmişte benzer bir hamle yaptığı ortaya çıktı.

Süper Lig'in 36'ncı haftasına en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde giren Galatasaray, evinde Kayserispor'u konuk etti. Sarı kırmızılı ekip, maçtan 3-0 galip ayrılarak ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Ev sahibi ekibin gollerini Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Muslera kaydederken, Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'dan karşılaşma sonrası dikkat çeken açıklamalar geldi.

"SEZON İÇİNDEKİ HİKAYELERİNİN ÖZETİ"

Fenerbahçe-Eyüpspor maçının ardından konuşan ve "Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarıyla ilgili şunu söyleyeyim, şampiyonluk kutlayış biçiminiz sizin insani durumunuzu gösterir" diyen Portekizli teknik adam "Taraftarlar ayrıdır ama kulüp olarak yaptıklarınız sizi gösterir. Bugünkü şampiyonluk kutlamaları bence sezon içindeki hikayelerinin bir özeti oldu. Durum 2-0'ken kaleciye penaltı attırmaları, bence onların nasıl bir insani boyutta olduklarını göstermeleri için harika bir görüntü oldu" ifadelerini kullandı.

KALECİYE PENALTIDAN GOL ATTIRMIŞ

Muslera'nın penaltıdan gol atmasını eleştiren Mourinho'nun, 2003 yılında Porto'nun başındayken kalecisi Nuno Espírito Santo'ya penaltıdan gol attırdığı ortaya çıktı.

Jose Mourinho'nun 2002-2003 sezonunda Porto'da teknik direktörken, Portekiz Kupası çeyrek finalinde Varzim'e karşı oynanan ve 7-0 kazanılan maçın son dakikalarında kaleci Nuno Espírito Santo'ya penaltı attırdığı belirlendi. Maçın 90+2'nci dakikasında kullanılan bu penaltı, takımın yedinci golü olarak kaydedildi.

NOTTINGHAM FOREST'I ÇALIŞTIRIYOR

Nuno Herlander Simões Espírito Santo, 25 Ocak 1974'te São Tomé, Portekiz São Tomé ve Príncipe'de doğmuş Portekizli eski kaleci ve futbol teknik direktör.

Şu anda İngiltere Premier League takımlarından Nottingham Forest'ın teknik direktörlüğünü yapmakta.