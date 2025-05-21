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Fernando Muslera'nın yerine Andriy Lunin: Galatasaray'ın teklifini duyurdular

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fernando Muslera&#039;nın yerine Andriy Lunin: Galatasaray&#039;ın teklifini duyurdular
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türk futbol tarihine damga vurarak, en çok kupa kazanan (19) futbolcu olan Fernando Muslera'nın sözleşmesi ay sonunda bitecek. Galatasaray, Uruguaylı yıldız sonrası için çalışmalara hız verdi. Sarı-kırmızılı kulübün, güncel piyasa değeri 20 milyon euro olan Real Madrid'in Ukraynalı file bekçisi için transfer teklifi yaptığı konuşuluyor.

Gaziantep'te oynanan finalde Trabzonspor'u 3-0 yenip Türkiye Kupası'nı kazanan ve Süper Lig'de 25'inci şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, yeni sezon transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

Bir sezon daha takımda kalmasına yönelik ısrarlara rağmen ülkesine dönmek isteyen kaptan Fernando Muslera'nın yerine kaleci arayışları da hız kazandı. Sarı-kırmızılılar, yeni bir numarası için rotayı İspanya'ya çevirdi.

Fernando Muslera'nın yerine Andriy Lunin: Galatasaray'ın teklifini duyurdular - 1. Resim

GALATASARAY'IN TRANSFERDE RAKİBİ ASTON VILLA

İspanya basınından Defensa Central'in haberine göre; ünlü menajer Jorge Mendes, Real Madrid'in 26 yaşındaki file bekçisi Andriy Lunin için İspanyol devinin yönetimine iki teklif sundu.

"KAZANDIĞI ÜCRETTEN FAZLASINI ÖNERDİLER" İDDİASI

Tekliflerden birinin Galatasaray'a, diğerinin Premier Lig temsilcisi Aston Villa'ya ait olduğu öne sürüldü. Aston Villa ve Galatasaray'ın, Ukraynalı kaleciye mevcut maaşından daha yüksek bir ücret sunduğu iddia edildi.

Fernando Muslera'nın yerine Andriy Lunin: Galatasaray'ın teklifini duyurdular - 2. Resim

ALONSO'DAN "KALSIN" RAPORU

İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti yerine yeni sezonda Real Madrid'in başına geçmesi beklenen Xabi Alonso'nun, Andriy Lunin'in takımda kalmasını istediği belirtildi.

2024-2025 PERFORMANSI

Profesyonel kariyerine 2016 yılında Dnipro'da başlayan, daha sonra sırasıyla Zorya Luhansk, Leganés, Valladolid ve Real Oviedo'da oynayan Lunin, Real Madrid formasıyla 2024-2025 sezonunda 13 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 19 gole engel olamayan deneyimli dile bekçisi, 5 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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