Kevin De Bruyne Galatasaray'a gelecek mi? Transfer iddiaları gündemde!

Galatasaray’ın yeni sezon transfer planlamasında adı geçen dünyaca ünlü yıldız Kevin De Bruyne, yeniden gündeme oturdu. Manchester City ile sezon sonunda yollarını ayırması beklenen Belçikalı futbolcunun geleceği büyük merak konusu olurken Dries Mertens’in son açıklamaları ise bu transfer iddialarını daha da alevlendirdi. Kevin De Bruyne Galatasaray'a gelecek mi, transfer olacak mı soruları merakla cevap bekliyor.

Manchester City ile yollarını ayırmaya hazırlanan Kevin De Bruyne’nin yeni rotası merak konusu olmaya devam ediyor. Avrupa'nın en üst düzey liglerinde uzun yıllar boyunca istikrarlı bir performans sergileyen yıldız orta saha oyuncusu bu sezon sonunda takımıyla sözleşmesini tamamlayacak.

Bonservis engelinin ortadan kalkacak olması Kevin De Bruyne'yi transfer piyasasında daha cazip bir hedef haline getirirken ismi sık sık Galatasaray ile birlikte anılmaya başladı. Kevin De Bruyne Galatasaray'a gelecek mi sorusu ise gündemde yerini alarak futbolseverlerin radarında.

KEVIN DE BRUYNE GALATASARAY’A TRANSFER OLACAK MI?

Sarı kırmızılılar, hem Süper Lig’deki şampiyonluk hedefi hem de Avrupa kupaları planlaması doğrultusunda dünya çapında bir yıldız transfer etmek istiyor. Kevin De Bruyne Galatasaray’ın gündemindeki en dikkat çekici isimlerden biri haline gelmiş durumda.

Transfer iddialarının daha da alevlenmesinde en önemli etkenlerden biri ise Galatasaraylı yıldız Dries Mertens'in açıklamaları oldu. Dış basına verdiği bir röportajda Belçikalı yıldız, De Bruyne’ye dair gelen soruları net şekilde cevaplamaktan kaçınsa da sergilediği tavır ve verdiği kısa cevaplar kamuoyunda transferin sinyali olarak yorumlandı.

Mertens’in gülümseyerek verdiği “Bilmiyorum” cevabı, futbolseverler tarafından De Bruyne’nin İstanbul yolcusu olabileceği şeklinde değerlendirildi. Kevin De Bruyne Galatasaray transferi için resmi bir adım atılıp atılmadığı ise henüz netleşmedi.

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KEVIN DE BRUYNE İSTATİSTİKLERİ

2024/25 sezonu, Kevin De Bruyne için fiziksel olarak zorlu bir süreçle başladı. Uzun süreli bir sakatlık yaşayan yıldız oyuncu, sezonun ilk bölümünde formasından uzak kaldı. Sahalara döndükten sonra sergilediği performans ile yine dikkatleri üzerinde topladı.

Manchester City formasıyla bu sezon toplam 30 resmi maça çıkan De Bruyne 4 kez rakip fileleri havalandırırken, 7 kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi.

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KEVIN DE BRUYNE TRANSFER İDDİALARI ALEVLENDİ

Yıldız oyuncunun Galatasaray dışında başka kulüplerle de adı anılıyor. Fransız basınında yer alan haberlere göre, Suudi Arabistan 2. Ligi ekiplerinden Neom SC, De Bruyne’yi kadrosuna katmak isteyen takımlar arasında. İlk görüşmelerin olumlu geçtiği öne sürülürken, Suudi temsilcisinin yüksek maaş teklifleriyle transferi bitirmeye çalıştığı belirtiliyor.

Bununla birlikte Fenerbahçe, Arjantin temsilcisi River Plate ve MLS ekibi San Diego FC'nin de oyuncuyla ilgilendiği iddialar arasında yer alıyor.

Kevin De Bruyne’nin bonservissiz olarak takımdan ayrılacak olması kulüplerin merceğinde. Avrupa futbolunun zirvesinde uzun yıllar forma giymiş olmasıyla Kevin De Bruyne marka değeri yüksek bir transfer olarak görülüyor. Galatasaray’ın Kevin De Bruyne transfer yarışında nasıl bir adım atacağı ise merakla bekleniyor.