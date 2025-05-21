Fenerbahçe'nin transfer listesi sızdı! İlk sırada 25'lik yıldız var

Fenerbahçe'de sözleşmesi devam eden Jose Mourinho'nun gitme ihtimali gündemdeki yerini korurken, gelecek sezona şampiyonluk iddiasıyla başlamak isteyen sarı lacivertlilerde transfer hareketliliği yaşanıyor. Portekizli teknik adamdan bağımsız olarak çalışmalara başlayan yöneticiler, rüya transfer planını devreye soktu. İşte listedeki yıldız isimler...

Süper Lig'e flaş transferlerle başlayan ancak şampiyonluğa ulaşamayan Fenerbahçe, büyük hayal kırıklığına uğradı. Taraftarlar hem yönetimi hem de teknik direktör Jose Mourinho'yu eleştiri yağmuruna tutarken, gelecek sezon için bilinmezlik hakim.

TRANSFER İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Mourinho'nun Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı belli olmasa da sarı lacivertliler, eylül ayında yapılması planlanan olağanüstü genel kurul öncesi kadrosunu güçlendirmek için düğmeye bastı. Sezonun bitimiyle Edin Dzeko'nun ayrılacak olmasının yanı sıra beklentileri karşılayamayan Youssef En-Nesyri'nin de gönderilmesi düşünülüyor.

Sabah'ın haberine göre; bir yandan Victor Osimhen için girişimde bulunan yöneticiler, bu transferin zorluğunu hesaba katarak geniş bir golcü listesi hazırladı.

HEDEFTE JONATHAN DAVID VAR

Çok iyi bir santrforu kadrosuna katmakta kararlı olan yönetimin, listede ilk sıraya yazdığı ismin Jonathan David olduğu belirtildi.

5 sezonun ardından Fransız ekibi Lille'deki kariyerine bedelsiz olarak son verecek olan 25 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçeli yetkililer, menajerine mesaj gönderdi. Kanadalı yıldızın İnter ile anlaştığı haberleri İtalya'da manşetlere taşınsa da sarı lacivertli kulübün transferde devreye girerek oyuncuyu ikna etmek için pres yapmayı hedeflediği kaydedildi.

İŞTE LİSTEDEKİ DİĞER İSİMLER

Hazırlanan listenin ikinci sırasında Juventus'tan Dusan Vlahovic bulunuyor. Deneyimli forvet için 40 milyon euro bonservis bedeli isteniyor.

Üçüncü sırada ise Fransız yıldız Mateta var. Önümüzdeki sene sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncu için Fenerbahçe, Crystal Palace ile temaslara başlayacak.